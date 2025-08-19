El Gobierno nacional resolvió transferir a provincias y municipios la gestión de los planes de vivienda, entre ellos el Procrear, con el objetivo de que puedan retomar y concluir las obras que permanecen paralizadas desde fines de 2023.

A través de la resolución 1199, la administración de Javier Milei estableció nuevos mecanismos de compensación y recuperación de fondos, enmarcados en su política de “reordenamiento de la obra pública”. La medida también dispuso la derogación de diversos programas habitacionales de alcance nacional, como el Plan Casa Propia, entre otros.

“Se establece el mecanismo por el cual se reconocerán los derechos de los recursos comprometidos hasta el momento por la Nación, pero permitiendo que las autoridades locales puedan tomar y terminar las obras”, precisó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

En los considerandos de la resolución, desde el gobierno nacional resaltan que es “necesario regular el temperamento a seguir en relación con el reclamo de los fondos del Tesoro nacional que deban ser restituidos por las provincias, los municipios y/o cualquier otro ente ejecutor que hayan sido beneficiarios de un financiamiento en virtud de los referidos programas, ante la resolución del contrato respectivo, de forma tal que mantengan su intangibilidad y evitando la generación del perjuicio fiscal para el Estado nacional”.

Cómo se llevará a cabo la propuesta

La resolución 1199 enfatiza que, si la provincia, la Ciudad de Buenos Aires, el municipio y/o otro ente ejecutor asume el financiamiento de la obra, deberá implementar el sistema de recupero de los fondos y cumplir con una serie de pautas. Estas son:

El recupero de las cuotas deberá efectuarse en forma mensual y consecutiva.

El cobro de las cuotas deberá comenzar con posterioridad a la entrega de la obra de que se trate al adjudicatario que corresponda.

El sistema deberá contemplar la capacidad de pago de las familias adjudicatarias.

El precio a cobrar a los adjudicatarios nunca podrá ser superior al costo actualizado de realizar la obra.

Los fondos recuperados deberán ser depositados por los gobiernos provinciales o el ente ejecutor en la cuenta correspondiente. Estos serán reinvertidos en medidas que el Ministerio de Economía considere pertinentes.

El monto de las cuotas mensuales no podrá superar el 30% de los ingresos mensuales constatados de los hogares adjudicatarios al momento de la entrega de la obra, en función de su perfil económico y capacidad de pago.

La devolución de los fondos se efectuará de acuerdo con el valor, en pesos, de la Unidad de Vivienda (UVI), tomando como referencia el valor de la UVI de la fecha del último desembolso que se haya realizado.

En caso de que las jurisdicciones del sector público soliciten la devolución de fondos ya desembolsados, dichos montos deberán actualizarse “de acuerdo con la variación del Índice de la Unidad de Vivienda (UVI), desde la fecha en que se realizó cada desembolso hasta el momento de su efectivo reintegro”, según informó TN.

La resolución también establece que, si una provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o un municipio “no acepta o no puede continuar con la ejecución de la obra sin asistencia financiera” del Estado nacional, se deberá evaluar de forma restrictiva y con fundamentos la conveniencia de mantener vigente el convenio. Para ello deberán considerarse el grado de avance de la construcción, el interés público en juego, los costos de la obra y la disponibilidad presupuestaria.

Los planes de viviendas dados de baja

A través de la resolución 1199, el Gobierno derogó una serie de programas y subprogramas dependientes del entonces Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y del Ministerio de Obras Públicas. Estos son: