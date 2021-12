En la noche del lunes un grupo de personas no identificadas generó un incendio en el edificio de diario El Chubut en la ciudad de Trelew. "Fue un ataque homicida", dijo el jefe de redacción a las pocas horas del ataque a ADNSUR. Tras el repudio de la dirigencia política en Chubut, el Gobierno Nacional también se expreso.

La portavoz Gabriela Cerruti manifestó este martes su repudio por el ataque al edificio de diario El Chubut, que sufrió graves daños en su estructura y perdidas tras un incendio intencional. "Nunca la legítima protesta debe conducir a situaciones de violencia", expresó en su cuenta de Twitter.

"Expresamos nuestro repudio al ataque al diario @elchubut y nuestra solidaridad con los trabajadores, periodistas y directivos", agregó. Y señaló que "Nunca la legítima protesta o el debate de ideas debe conducir a situaciones de violencia que pongan en riesgo la convivencia democrática".

El edificio fue atacado durante la jornada del lunes en el medio de una serie de manifestaciones que se iniciaron por la tarde, donde un grupo de personas inició fuego en la planta baja del histórico diario.

EL COMUNICADO DE DIARIO EL CHUBUT

El diario chubutense publicó un comunicado para relatar lo sucedido anoche tras asegurar que fueron "blanco de un ataque ya no solo a la libertad de prensa" sino a "los trabajadores, a padres y madres de familia, hijos, gente que a diario realiza una tarea como muchos otros con el fin de llevar el pan a sus hogares".

"Quienes trabajamos en este diario no pensamos todos de la misma manera y sobre muchos temas, incluso debatimos muchas veces de manera enérgica. Pero entre las muchas cosas que tenemos en común está la denodada tarea de realizar nuestro trabajo con dignidad. Somos vecinos con las mismas preocupaciones que el resto de los chubutenses, con los mismos problemas, las mismas dificultades. Y no pensamos todos igual", señalaron.

Desde el diario, sostuvieron que "en la manifestación que derivó en ataque podría decirse que habría muchos trabajadores, que seguramente no avalan la violencia y la intolerancia".

En este sentido, plantearon que "nunca un reclamo popular puede ser contra los trabajadores, las familias" y agregaron: "¿Quién pueden entenderlo? ¿Cómo asumir que la clase trabajadora atente contra fuentes de empleo real?".

"Esto ya no es minería sí o minería no. Se trata de preservar la democracia, la diversidad de opinión, entender que así no podremos progresar. Ahora vendrán las voces de solidaridad y repudio al ataque. Desde ya muchas gracias. Pero antes deberían preguntarse ¿Cómo llegamos a esto?", se preguntaron para finalizar.