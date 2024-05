El Gobierno le respondió a Cristina por sus críticas por la faltante de gas: "Es como hablarle a una pared"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió a las críticas de Cristina Kirchner sobre la falta de gas, problema que tuvo solución horas más tarde según la canciller Diana Mondino.

El funcionario, que todas las mañanas brinda conferencias de prensa, destacó lo hecho por su par del área de Energía y cuestionó a la ex vicepresidente. “El doctor Eduardo Rodríguez Chirillo, ya ha dado una magnífica explicación en redes sociales que es bastante extensa. La verdad es que a veces uno pierde el tiempo explicando cosas a alguien al que no le interesa ni le importa. No suma nada, porque cuando uno le habla a una pared es perder el tiempo”, contestó el portavoz.

“Hay dos o tres puntos importantes que vale la pena destacar”, indicó, mientras que a su vez desarrolló: “con respecto a los pagos a contratistas del gasoducto Néstor Kirchner, están al día. La obra del primer tramo y las de las plantas compresoras de Tratayén y Salliqueló debían haber finalizado en septiembre de 2023, cosa que no ocurrió”.

Por otro lado, se refirió a lo hecho con las deudas de la gestión de Alberto Fernández: “este gobierno regularizó pagos por 30 mil millones de pesos que eran deuda del anterior gobierno y destinó recursos a la fase de terminación. En el gasoducto Norte, el gobierno anterior dejó sin adjudicar el primero de los tres tramos y sin licitar los otros dos. Esta gestión los licitó y adjudicó, y ya destinó más de 150 mil millones de pesos”, resaltó.

Concluyendo con sus dichos, Adorni brindó algunos detalles de lo heredado tras asumir el 10 de diciembre de año pasado. “Se debió asumir una deuda que dejó el gobierno anterior con Bolivia por 244 mil millones de dólares por la importación de gas”, manifestó, añadiendo también que “los intereses de esa deuda fueron de 21,8 millones de dólares que por supuesto, pagamos entre todos. Vos, yo y la doctora Fernández de Kirchner”, cerró.