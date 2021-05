Una nueva polémica envuelve al Gobierno de la Nación luego del VacunaGate y el escándalo de los hisopados en Ezeiza, luego de que el periodista Diego Cabot revelara que al ex vicepresidente Amado Boudou le fue adjudicado un crédito hipotecario a 30 años a tasa cero.

El también ex ministro de Economía nacional se encuentra condenado por corrupción, y no cumplía con los requisitos para participar del sorteo que encabezó el presidente Alberto Fernández.

Ahora, tras su beneficio, podrá construir una vivienda de hasta 60 metros cuadrados en la localidad bonaerense de Quilmes.

El crédito adjudicado al economista se enmarca en el programa réditos Casa Propia para la refacción y construcción de 87.000 viviendas, cuyo sorteo fue transmitido en vivo por la TV Pública, y contó también con la participación del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

En base a la investigación realizada por el periodista de La Nación, en la página 213 del documento “Participantes Sorteo Casa Propia - Construcción”, publicado tras el sorteo por el ministerio, figura con el número 30 Amado Boudou.

“Hoy [por ayer] hay argentinos y argentinas que recuperan la ilusión de mejorar sus casas, de construir un cuarto más, de mejorar la cocina o el baño y hasta argentinos y argentinas que ven como un dato cierto la posibilidad de acceder a una casa, a través de un crédito, donde el Estado Nacional apoya y el Banco Hipotecario direcciona, para poder tener su casa propia, para mí eso es lo que más feliz me puede hacer”, había dicho el Presidente en un acto en el hall central del Banco Hipotecario.

El crédito solicitado por el ex funcionario, aclara la página del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, "entrega 22.000 beneficios con el objetivo de que más familias puedan acceder a la casa propia, esta línea posibilita el acceso al crédito para la construcción de viviendas nuevas de hasta 60 metros cuadrados que se asienten en lote propio”

Los ganadores del sorteo podrán pedir hasta 4 millones de pesos a tasa cero, que podrán devolver hasta en 30 años y que se actualiza con la fórmula Hog.ar, na tasa fija con capital ajustable con relación a la evolución de los salarios que se da por el Coeficiente de Variación Salarial publicado por el Indec.

“Es trucho, alguien lo anotó pero no fue el. Fue una camita -expresó-. Y en caso de que sea real, cuando tenga que mostrar ingresos no se lo van a dar”, dijeron desde la cartera que conduce Jorge Ferraresi a La Nación. Desde el entorno de Boudou, además, aseguran que él no se anotó. Sin embargo, figura como uno de los beneficiados por el Gobierno.