La situación generó indignación en los vecinos y despertó una fuerte polémica. A mediados de septiembre, un camión, acompañado por personal que se identificó como enviado del Ministerio de Educación de Chubut, retiró un tráiler que funcionaba como la biblioteca Nicolás Avellaneda, en el barrio Valle C de Comodoro Rivadavia.

Las imágenes mostraban libros tirados en el piso, apilados de forma desordenada, luego de haber sido retirados del contenedor para vaciarlo. “No tuvieron la precaución de convocar a los vecinos o de poner el material en la unión vecinal. Los dejaron ahí, a la intemperie, para que se los lleve el viento o la lluvia. Ahora hay grupos de jóvenes y familias que están rescatando lo que pueden”, contó Sandra, vecina de la zona.

La polémica llegó a la Legislatura de Chubut. El diputado Gustavo Fita, de Arriba Chubut, presentó un pedido de informe dirigido al Ministerio de Educación de la provincia, cartera encabezada por José Luis Punta.

En las últimas horas, ingresó en la Legislatura la respuesta firmada por Punta. En el documento, al que accedió ADNSUR, se detallan los motivos que, aseguran desde el Gobierno, explican el retiro del tráiler en el que funcionaba la biblioteca popular desde hace casi una década.

“El contenedor fue removido del lugar ya que presentaba deficiencias de seguridad, de salubridad y un inconveniente para el desarrollo de las actividades escolares. Todas estas situaciones estuvieron debidamente fundamentadas y solicitadas por la dirección de la escuela durante los 9 años de permanencia continua de esta situación. De ello deviene la orden ministerial ejecutada por los diferentes sectores involucrados”, asegura la nota dirigida al presidente de la Legislatura, el vicegobernador Gustavo Menna.

Punta también se refirió al lugar al que fueron destinados los bienes que estaban en poder de la biblioteca. “El destino actual de los bienes es la casa de la escuela Nº 514 de Comodoro Rivadavia y los materiales están siendo analizados por un equipo residente en la ciudad de Comodoro Rivadavia, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia del Chubut, a los fines de analizar su estado e informar a quienes corresponda la situación de los mismos”, señaló el ministro.

Consultado sobre si está previsto reponer la biblioteca, respondió: “Se aclara que la reubicación de la biblioteca no es una responsabilidad legal de este Ministerio, sino de las autoridades de la misma, de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y de autoridades que subsidiariamente correspondiere. Por último, este Ministerio no ha asumido ningún compromiso y, si hubo un compromiso hace 9 años, podemos asegurar que no consta ni corresponde a este organismo”.