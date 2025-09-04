El Gobierno nacional informó que durante agosto fueron excluidos del régimen de subsidios energéticos 3.578 usuarios de alto poder adquisitivo que residen en barrios cerrados y countries del AMBA Norte y en Puerto Madero.

La medida se suma a la recategorización realizada en mayo por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, que ya había retirado el beneficio a 15.518 usuarios con manifiesta capacidad de pago.

Según detalló la Secretaría de Energía, 3.578 de estos usuarios intentaron reinscribirse de manera fraudulenta, modificando información en sus declaraciones juradas para volver a acceder a los subsidios.

Según publica NA, a partir del uso de herramientas de geolocalización y análisis masivo de información catastral y tributaria, se detectó estas irregularidades y procedió a retirar el beneficio que está destinado a usuarios de menores ingresos.

Desde la Secretaría de Energía señalarón que continuarán avanzando en la identificación de barrios cerrados y countries del interior del país para "extender estos controles a nivel federal, asegurando un sistema más justo y transparente".

"Se reafirma el compromiso de cuidar los recursos públicos y de que los subsidios se asignen de manera eficiente, llegando únicamente a quienes realmente los requieren", concluyó.

¿Cómo se aplican los subsidios focalizados?

Para la asignación de los Subsidios Focalizados se establecieron 3 niveles:

🔹Nivel de ingresos altos (N1)



Son hogares que declaran reunir alguna de las siguientes condiciones, considerando a todas y todos los convivientes:

Ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a 3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC.

Tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años.

Tener 3 o más inmuebles.

Poseer una embarcación, una aeronave de lujo o ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

🔹Nivel de ingresos medios (N3)

Son aquellos hogares que no se encuentran dentro del segmento de mayores ingresos y cumplen alguna de las siguientes condiciones:

Ingresos mensuales totales entre 1 y 3,5 canasta básicas para un hogar tipo 2 según INDEC.Excepción: para hogares con una o un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales para formar parte de este segmento pueden variar entre 1,5 y 3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según INDEC.

Poseer hasta 2 inmuebles.

Poseer hasta 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad.Excepción: los hogares con una o un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden poseer hasta 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad para formar parte del segmento de ingresos medios.

🔹Nivel de ingresos bajos(N2)

Son hogares que, considerando en conjunto a las y los integrantes del hogar, cumplen las siguientes condiciones:

Ingresos netos menores a una canasta básica total para un hogar tipo 2 según INDEC.Excepción: para hogares con una o un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales para formar parte de este segmento deben ser menores a 1,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según INDEC.

Poseer hasta 1 inmueble.

No poseer 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad.Excepción: los hogares con una o un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden poseer hasta 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad para formar parte del segmento de menores ingresos.

Serán incluidos dentro de este segmento los hogares que, además de no cumplir las condiciones para formar parte del segmento de mayores ingresos, tengan: