El gobierno de Javier Milei oficializó este viernes el pase a disponibilidad de 343 trabajadores pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), al Instituto Nacional de Semillas (INASE) y al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La medida, publicada a través de la resolución 1240 en el Boletín Oficial, alcanza a personal de planta permanente con estabilidad adquirida.

La decisión se conoce tras el rechazo en el Senado a los decretos delegados que establecían la disolución y reforma de diversos organismos estatales. Según el Ejecutivo, la medida responde al proceso de transformación del INTA y del INV, así como a la disolución del Instituto Nacional de Semillas.

La decisión afecta al personal de planta permanente “con estabilidad adquirida”.

Paro docente de 48 horas en todas las universidades del país: habrá jornadas rotativas hasta septiembre

Desde el Ejecutivo justificaron las desvinculaciones por la transformación del INTA; la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE); y la transformación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). En total, las autoridades desafectarán a 343 empleados.

“Limítase toda licencia sin goce de haberes, comisión de servicios, adscripción o asignación transitoria de funciones oportunamente dispuesta con relación al personal del ex INASE, del INV e INTA, desde el dictado de la presente medida”, aclara la normativa, según publica TN.

Diputados ratificó el veto de Milei a la suba de jubilaciones y pensiones

La medida rige desde este viernes 22 de agosto y, según se establece, estos trabajadores quedarán “en situación de disponibilidad”.

El rechazo a la reforma del INTA y del INTI

El Senado de la Nación rechazó el jueves, por amplia mayoría, los cinco decretos (462, 345, 351, 340 y 461) que Javier Milei lanzó con las facultades delegadas y que introducían reformas estructurales en organismos estatales.

El decreto 462/2025 convirtió al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en unidades organizativas dependientes de la Secretaría de Agricultura y de Industria y Comercio, respectivamente.

Así, el INV debe centrarse en el control técnico final de la cadena vitivinícola y el INTI buscará unificar las políticas de desarrollo industrial bajo una única conducción estratégica.

ANSES confirmó un cambio en el pago para jubilados, pensionados y AUH en septiembre de 2025

Mientras, el INTA deja de ser un organismo descentralizado y autárquico para pasar a depender directamente de la Agricultura como ente “desconcentrado”.

“El INTA, una de las entidades más emblemáticas del país, se desvió durante los últimos años de su propósito original, siendo utilizado como herramienta de militancia política y con un enfoque guiado por los lineamientos de la Agenda 2030 y alejado de las necesidades reales del progreso del sector agroindustrial”, justificaron desde el gobierno.