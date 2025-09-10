En medio de una coyuntura política y económica compleja, el Gobierno nacional enfrenta el desafío de recomponer el diálogo con las provincias, tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. La falta de comunicación fluida con los gobernadores, especialmente los afines, complicó la coordinación de políticas públicas y la implementación de reformas estructurales clave.

Ante esta situación, el Ejecutivo decidió reactivar un espacio de diálogo y coordinación para mejorar la relación con las provincias.

La creación de la Mesa Federal surge como una herramienta para acercar posiciones, fortalecer la gobernabilidad y alinear las estrategias entre el gobierno central y las administraciones provinciales que comparten la visión del actual liderazgo.

En tanto, este miércoles 10 de septiembre se confirmó que el presidente Javier Milei designó a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior.

Cabe recordar que el Ministerio del Interior había sido eliminado en junio de 2024, cuando Francos, entonces titular del área, fue nombrado jefe de Gabinete en reemplazo de Nicolás Posse. Desde entonces, el cargo pasó a ser una vicejefatura de Gabinete que asumió el propio Catalán.

La confirmación llegó a través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien comunicó la noticia mediante un mensaje en su cuenta de X.

“Siguiendo las instrucciones del Presidente @jmilei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al ministro de Economía @LuisCaputoAR y el flamante ministro del Interior @catalanlisandro”.

“En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”.

Con esta designación, el Gobierno busca fortalecer la coordinación federal en un momento de alta tensión política y desafíos económicos.

CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL MINISTRO DEL INTERIOR

1. Puente político con las provincias

El Ministerio del Interior es la principal vía de diálogo entre el gobierno nacional y los gobernadores. Su rol es articular políticas, gestionar recursos federales y coordinar acciones conjuntas. Sin ese canal, se genera distancia, desconfianza o directamente conflicto con los gobiernos provinciales.

2. Clave para avanzar con leyes y reformas

El apoyo de los gobernadores es fundamental para negociar votos legislativos. El ministro del Interior suele ser quien construye esos acuerdos “puerta a puerta”.

3. Coordinación federal y electoral

Además de lo político, el ministerio también interviene en temas técnicos importantes: