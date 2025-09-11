El presidente Javier Milei decidió vetar por completo la Ley de Emergencia Pediátrica para el Hospital Garrahan, argumentando que implicaba un gasto excesivo y que el Gobierno busca mantener el equilibrio fiscal.

La iniciativa había sido aprobada por 62 votos el pasado 22 de agosto en el Senado de la Nación por un plazo de un año.

La normativa establecía que debían destinarse, de manera prioritaria e inmediata, recursos presupuestarios para la compra de insumos críticos, medicamentos, vacunas, equipamiento, mantenimiento edilicio, tecnologías médicas y para garantizar la presencia de personal esencial en el sistema de salud pediátrica de todo el país.

La medida se suma al rechazo total de la Ley de Financiamiento Universitario, publicada también en el Boletín Oficial unas horas antes.

En paralelo, la Casa Rosada aún no definió qué hará con la Ley de Redistribución Automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un tema clave para los gobernadores. Esa decisión se conocerá recién este viernes a última hora, según publica NA.

La demora en resolver y el veto al Garrahan ya generaron preocupación entre los mandatarios provinciales, en un contexto político complejo para el oficialismo tras la derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

Los argumentos del veto a la Emergencia en el Garrahan

El decreto que veta la Ley de Emergencia Pediátrica en el Garrahan lleva la firma del presidente y de todo el gabinete nacional. Sus fundamentos son contundentes:

Impacto fiscal directo: El Gobierno estimó un "impacto fiscal directo" de $115.030.000.000 por la recomposición salarial prevista en la ley.

El Gobierno estimó un "impacto fiscal directo" de $115.030.000.000 por la recomposición salarial prevista en la ley. Desfinanciación de otros programas: Aduce que este gasto debería financiarse con "reasignaciones dentro del presupuesto del Ministerio de Salud y con reservas destinadas a contingencias sanitarias", lo que "inevitablemente conduciría a la desfinanciación de programas sanitarios vigentes y a la erosión de los recursos destinados para prestar asistencia en emergencias".

Comparaciones alarmantes: Para ejemplificar el impacto, el Gobierno comparó el monto con "un tercio del calendario total de vacunas, tres veces el crédito destinado para políticas de cobertura en VIH, lepra, tuberculosis, ITS y hepatitis virales o al financiamiento de un año y medio de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC)".

Para ejemplificar el impacto, el Gobierno comparó el monto con "un tercio del calendario total de vacunas, tres veces el crédito destinado para políticas de cobertura en VIH, lepra, tuberculosis, ITS y hepatitis virales o al financiamiento de un año y medio de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC)". "Aumento desmedido e irresponsable": El decreto sostiene que el proyecto "carece de un financiamiento genuino", tiene una "redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad", "profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las provincias".

"Nuevamente, el Congreso pretende impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal", concluyen los fundamentos.

Tensión con gobernadores y estrategia política

Los vetos a la Ley Universitaria y a la Ley del Garrahan se producen en un momento delicado para el Gobierno. Tras los 13 puntos de diferencia que le sacó Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, la Casa Rosada busca reorganizar su estrategia política.

Sin embargo, los gobernadores, que esperan gestos "en serio" y "negociación", se sienten "fuertes" con su alianza de Provincias Unidas. La posibilidad de que Milei vete también la ley de ATN genera incertidumbre y dificulta un encuentro fructífero. El presidente busca evitar nuevos fracasos en el Congreso, pero mantiene su intransigencia frente a iniciativas con costo fiscal, una postura que genera "ruidos internos" en la gestión sobre la necesidad de mostrar mayor flexibilidad.

"No nos moveremos ni un milímetro del programa económico: equilibrio fiscal, mercado monetario ajustado y, en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando", reafirmó Milei en X.