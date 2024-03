El Gobierno confirmó que le cambiarán el nombre del Centro Cultural Néstor Kirchner

Durante el gobierno de Cristina Fernández el Congreso de la Nación logró aprobar en 2012 ponerle el nombre del expresidente, Néstor Kirchner al Centro Cultural. Si bien durante la presidencia de Mauricio Macri hubo un intento de cambiar el nombre, no se logró.

Ahora el gobierno de Javier Milei, a poco más de tres meses de haber asumido, decidió avanzar con un cambio de denominación para el edificio. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este martes que “dejará de llamarse como tal y se le dará paso a un nuevo nombre”.

Comodoro tendrá actividades y el tradicional desfile de Malvinas el 2 de abril

En este marco, indicó que el “ex Centro Cultural Kirchner” tendrá otro nombre, sin embargo no brindó mayores precisiones. “Cuando lo definamos lo comunicaremos, la decisión está tomada en virtud de que no existe más como tal, no tenemos definido el nombre”, dijo.

Desde La Libertad Avanza salieron a respaldar la decisión del Gobierno de impulsar el cambio del nombre del CCK. El Subsecretario de Prensa, Javier Lanari, escribió en su cuenta de X: “Oficial. El CCK dejará de llamarse CCK. Ningún Centro Cultural debe tener ese nombre. Razones sobran...”, y aportó como nombres alternativos: 1) Centro Cultural Argentina 2) Centro Cultural Jorge Luis Borges 3) Centro Cultural Ernesto Sábato.

"Día de la Memoria, por la Verdad y Justicia completa": el Gobierno difundió un video sobre la última dictadura

EL ANTECEDENTE PREVIO

A principios de marzo de este año, el gobierno de Javier Milei anunció la decisión de que el Salón de las Mujeres de Casa Rosada pasará a llamarse “Salón de los Próceres”.

"El Salón de las Mujeres de Casa Rosada pasará a llamarse Salón de los Próceres por decisión de Karina Milei", anunció en ese momento el vocero presidencial.

En este marco, el funcionario aclaró que “el salón estaba abandonado sin mantenimiento”, y advirtió: "no sé por qué piensan que le daría un valor agregado a la mujer, y consideramos que no es así, que haya salón de las mujeres tal vez sea hasta discriminatorio para los hombres".