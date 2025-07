En un país donde miles de personas dependen diariamente de comedores comunitarios para acceder a un plato de comida, contar con un registro oficial que permita relevar, monitorear y entender la magnitud de esa asistencia resulta fundamental.

El Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCOM) nació con ese objetivo. Ordenar la información sobre las organizaciones sociales que ofrecen contención alimentaria y permitir al Estado diseñar políticas públicas más eficaces.

Este sistema no solo servía para identificar dónde funcionaban estos espacios solidarios, sino también para registrar cuántas personas eran asistidas, qué recursos necesitaban y qué tipo de acompañamiento podían recibir desde el Estado. Además, era una herramienta valiosa para garantizar transparencia y seguimiento en la distribución de ayuda.

Sin embargo, el Gobierno Nacional decidió cerrar este registro de comedores y merenderos, argumentando que la supervisión se realizará de forma presencial y con nuevas tecnologías para “optimizar recursos”. La medida fue oficializada en las últimas horas por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Resolución 393/2025, firmada por el secretario Juan Bautista Ordoñez y publicada en el Boletín Oficial

A partir de ahora, la supervisión de los comedores se realizará de forma presencial y a través del uso de tecnologías, con el objetivo de “optimizar los recursos públicos” y “mejorar” la gestión administrativa, según se informó desde el Ministerio.

LAS CRÍTICAS, TRAS EL CIERRE DEL RENaCOM

La decisión generó críticas desde organizaciones sociales, que consideran que la decisión implica un retroceso en el abordaje del problema alimentario en los sectores más vulnerables.

Nicolás Caropresi, integrante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) habló con la prensa y cuestionó la medida.

Denunció un registro incompleto para “atacar” al sector, alegando la existencia de “comedores fantasmas” sin verificar la realidad.

“Este Registro permitía hacer un seguimiento de la política pública y también de la demanda o la necesidad en el territorio de los comedores. No tenía una incidencia directa en los que recibían o no recibían, porque la red de comedores existe hace ya casi 20 años con altibajos y algunos tenían convenios de hace más de 10 ó 15 años. No era nuestro caso, pero había organizaciones que sí lo eran”, explicó.

El dirigente también recordó que, desde la llegada del gobierno de Javier Milei, “dejaron de entregar alimentos” y acusó a la administración actual de “generar más oscuridad alrededor del tema”.

“Si existía la posibilidad de tener un registro, de tener un seguimiento de esa política e, incluso, hasta de tener un seguimiento de valores nutricionales en los platos que se servían, hoy se está generando una oscuridad donde antes se estaba intentando poner algo de luz y claridad”, añadió.

También, afirmó que las auditorías y visitas a comedores que el Gobierno y el Ministerio mencionan “es mentira”: “Habrán visitado menos del 10% de los comedores que existen”.

“Cuando hicieron esa campaña de auditoría, no sirvió para nada. Solo están vaciando políticas que servían para el diagnóstico y el seguimiento. No les interesa ver el estado y la situación alimentaria y nutricional de los argentinos y las argentinas”, concluyó.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR