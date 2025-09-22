Tras la reprogramación de la agenda exterior, el presidente Javier Milei reunió este lunes por la mañana a la mesa política, integrada por los funcionarios más cercanos, y luego encabezó un breve encuentro del Gabinete, junto a quienes celebró el respaldo público de Estados Unidos a su gestión.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el mandatario y su equipo tomaron como una bocanada de aire el mensaje que emitió el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien calificó a la Argentina como un “aliado sistémicamente importante” para Washington en América Latina.

“El apoyo fue contundente. Fue una trompada épica a los tira piedras. Estamos todos muy contentos”, destacó ante Noticias Argentinas una importante voz con acceso al despacho presidencial.

A través de su cuenta de X, Bessent anticipó que el organismo “hará lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar al país”, y sostuvo que “todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”, entre ellas líneas de swap, compras directas de divisas y adquisición de deuda soberana en dólares mediante el Fondo de Estabilización de Cambio del Tesoro.

Por el mismo canal, el libertario agradeció “el apoyo incondicional al pueblo argentino”, e internamente celebró con los propios el gesto de la administración de Donald Trump que llegó en medio del complejo escenario económico, marcado por la fragilidad de las reservas y la tensión cambiaria.

Lo cierto es que tras un viernes complejo, por los pasillos de Balcarce 50 agradecen el apoyo del gobierno de los Estados Unidos que tuvo impacto directo en el mercado financiero. “Fue una piña a todos los sectores que tratan de golpearnos”, sintetizaron en la previa de un nuevo viaje a Estados Unidos.

El apoyo de Estados Unidos no fue solamente celebrado por el Gobierno argentino. La jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó: “Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo del secretario". Y agregó: “Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”.

Por pedido del Ejecutivo, el canciller Gerardo Werthein le bajó públicamente el tono a la versión sobre un acuerdo económico con Estados Unidos para que el país garantice los pagos de deuda de 2026, pero en Casa Rosada admiten la posibilidad de un futuro entendimiento conjunto.

Luego de reprogramar su partida a Nueva York, prevista para el domingo, el Presidente llegó esta mañana a Casa Rosada, a las 9.45, para a las 10.30 recibir en su despacho al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de los primeros en llegar. Completaron la exclusiva lista de asistentes el vocero y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Este lunes, el mandatario reeditó la instancia reducida y la amplió brevemente en horas del mediodía con los miembros del plantel que regularmente visita el salón Eva Perón de Casa Rosada una vez a la semana.

De esta forma, se sumaron los ministros Luis Petri (Defensa), Mario Lugones (Salud), Lisandro Catalán (Interior), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

No fueron de la partida Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), mientras que Francos y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, se sumaron con el encuentro iniciado.

El mensaje electoral y las “medidas extraordinarias”

Otro de los temas presentes en la jornada de reunionismo fue el anuncio a cargo del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien anticipó esta mañana que la administración libertaria dispuso la eliminación de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre, con el objetivo de incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado.

La medida regirá de manera excepcional durante poco más de un mes y alcanza a todos los cultivos. Según explicó el funcionario, el Poder Ejecutivo aspira a facilitar el ingreso de divisas en un contexto en el que los equipos trabajan para reafirmar el programa económico y dar previsibilidad al mercado cambiario.

Presionados por el complejo escenario económico, la premisa con la que el mandatario instruyó a su equipo completo es que “para ataques extraordinarios”, hace falta tomar “medidas extraordinarias”.

Ante los propios, Milei garantizó que la decisión contemplada en el decreto 682/2025 publicada esta madrugada en el Boletín Oficial “no afectará al equilibrio fiscal”.

También hubo tiempo para el mensaje político. Es que el mandatario sabe que hasta el 26 de octubre, fecha en la que se celebrarán las elecciones nacionales legislativas, “será una batalla”, por lo que instruyó a sus funcionarios a redoblar esfuerzos para poblar el Congreso de libertarios.

“Vamos a hacer todo para no perder el esfuerzo de los argentinos”, afirmó uno de los asistentes a la salida de la breve reunión de Gabinete que duró poco más de 30 minutos.

La jornada de reuniones no cesa. Por estas horas, la mesa electoral se reúne en el Salón Norte con Karina Milei a la cabeza y la asistencia de los coordinadores Santiago Caputo (estrategia) y Pilar Ramírez (política); y equipos técnicos.

Reprogramación del viaje a Estados Unidos

Hasta el cierre de la semana pasada, ninguna de las reuniones figuraban en la agenda de los funcionarios debido a que el mandatario tenía intenciones de emprender su doceava visita a Estados Unidos para participar del Debate General de la Asamblea General de la ONU.

Originalmente estaba en los planes partir durante la noche del domingo con la idea de llegar a Nueva York, el lunes a las 9.30. Sin embargo, según acusan en Casa Rosada, el mandatario prefirió acotar su salida y reprogramó la partida para este lunes a las 20.30, incluso evalúa recortar actividades y retornar antes al país.

Se espera que la delegación arribe a primera hora del martes, con intención de reunirse con par estadounidense Donald Trump y concretar el encuentro con Kristalina Georgieva, entre otras personalidades de la política y la economía global.

El libertario estará acompañado por el canciller Gerardo Werthein, quien ya se encuentra en Estados Unidos; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.