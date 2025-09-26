La Argentina inició el proceso de apelación del fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska.que obliga a pagar con acciones de YPF la sentencia condenatoria por US$ 16.000 millones por la nacionalización de la empresa petrolera. Lo hizo a través de un escrito en el que definió la decisión de la magistrada como “un disloque jurídico y un desastre diplomático”.

Según el especialista Sebastián Maril, citado por la agencia Noticias Argentinas, la presentación ante la Cámara de Apelaciones se centra en cuatro puntos.

La justicia EE.UU. no puede obligar a un país soberano repatriar sus activos ubicados en el exterior. La Juez Loretta Preska aplicó erróneamente la Ley del Estado de NY (CPLR 5225) sobre el trato de estos activos ubicados en el exterior. Utiliza la Ley de Inmunidad Soberana como protección para que el país no se vea obligado a entregar las acciones de YPF. Invoca las relaciones diplomáticas entre dos naciones amigas y las consecuencias diplomáticas de obligar al país entregar sus activos.

El inicio del escrito presentado por los abogados que representan al país en Nueva York fija la postura del Gobierno. “Ninguna otra corte estadounidense ha dictado una orden como esta. La [jueza Preska] le ha ordenado a un gobierno extranjero que viole sus propias leyes y transfiera a los Estados Unidos bienes de su propiedad que están dentro de su territorio... Semejante intromisión en la soberanía de un estado extranjero viola el derecho común estadounidense, la ley estadounidense, la ley de Nueva York, el derecho internacional consuetudinario, y las normas más elementales de la deferencia internacional”, señala la presentación.

En la misma línea, agrega: “A menos que sea revocada, esta orden creará un mundo al revés en el cual los bienes de las naciones extranjeras que se encuentran en Estados Unidos están amparadas por las salvaguardas cuidadosamente delineadas de la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos, mientras que los bienes dentro de su propio territorio carecen de inmunidad. En pocas palabras, un disloque jurídico y un desastre diplomático”.

Según informaron fuentes judiciales la definición de este proceso podría darse en el primer trimestre de 2026.

En esta causa, el gobierno de los Estados Unidos se presentó como amicus curiae de la Argentina y argumentó que la orden del tribunal de transferir acciones de YPF por parte del Estado argentino, aún cuando esas acciones estén fuera del territorio estadounidense, podría vulnerar los límites legales de ejecución de bienes de estados extranjeros que establece la FSIA.

Además, consideró que ese tipo de decisiones podrían tener ramificaciones negativas en las relaciones exteriores de Estados Unidos y afectar el trato recíproco de sus bienes o activos ante cortes en otros países.

Asimismo, añadió que, si Argentina cumple la orden de entregar las acciones sin que la apelación del fallo primario esté decidida, podría sufrir un daño irreparable: incluso si luego consigue un fallo favorable, podría perder la posibilidad de recuperar esas acciones entregadas.