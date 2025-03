El Gobierno nacional advirtió que vetará cualquier modificación al sistema jubilatorio impulsada por los diputados opositores, quienes insistirán en el Congreso con la moratoria previsional, que venció el pasado 23 de marzo y no fue prorrogada por el Ejecutivo.

En declaraciones a la prensa, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó que el Gobierno frenará cualquier iniciativa que ponga en riesgo el equilibrio fiscal del país. La advertencia llega previo a la sesión en comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara Baja, que se llevará a cabo el 9 de abril.

La oposición, por su parte, intentará avanzar con propuestas que incluyen que los jubilados que no cumplan con los requisitos previsionales reciban un pago proporcional a los años de aportes, entre otras alternativas.

"No aprobaremos ningún proyecto de estas características que no tenga establecido cómo se financian. Estos proyectos de moratoria generaron caos en el sistema previsional, que terminó desfinanciado. No estamos de acuerdo con la prórroga del sistema de moratoria, que generó un desastre", remarcó el jefe de Gabinete.

El plan de moratoria estaba destinado a las personas que se encontraban en edad jubilatoria, pero que no habían logrado reunir los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación completa.

¿QUÉ PASA CON LAS PERSONAS QUE NO LOGRARON ACCEDER A LA MORATORIA PREVISIONAL?

En los casos en los que no se cumplan los requisitos para la jubilación, la única opción será "comprar" años de aporte de manera directa. Sin embargo, esta alternativa se presenta como un desafío, especialmente para quienes cuentan con menos recursos, dado los altos montos que se requieren para acceder a cada tramo de años.

Se necesitan $1.635.720 para adquirir 5 años de aporte, $3.271.440 por 10 años, $4.907.160 por 15 años, $6.542.880 por 20 años y $8.178.600 para comprar 25 años, lo que dificulta el acceso a la jubilación para muchas personas.

Otra de las opciones será solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un beneficio destinado a personas mayores de 65 años que no cumplen con los requisitos necesarios para obtener la jubilación.

LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PUAM

Tener 65 años o más.

Ser argentino o naturalizado con al menos 10 años de residencia en el país antes de la solicitud, o, en el caso de extranjeros, contar con una residencia mínima de 20 años.

No percibir ninguna jubilación, pensión ni seguro de desempleo. Si se recibe un beneficio similar, deberá renunciarse a él para iniciar el trámite.

Mantener la residencia en el país después de solicitar la pensión.

