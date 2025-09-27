El Frente Unidos Podemos denunció el “uso de escuelas” ante la Cámara Nacional Electoral
La acusación central radica en la utilización de bienes públicos para realizar propaganda a favor de la lista oficialista.
El Frente Unidos Podemos emitió un comunicado en el que informa haber realizado una denuncia ante la Cámara Nacional Electoral contra el Gobierno de la Provincia del Chubut y las autoridades del Puerto de Comodoro Rivadavia. La acusación central radica en la utilización de bienes públicos para realizar propaganda a favor de la lista oficialista.
EL COMUNICADO COMPLETO
Desde el Frente Unidos Podemos denunciamos ante la Cámara Nacional Electoral al Gobierno de la Provincia del Chubut y a las autoridades del Puerto de Comodoro Rivadavia por utilizar escuelas e instalaciones portuarias —bienes públicos de máxima relevancia— como soporte de propaganda política, pintando sus fachadas con los colores del partido gobernante y de la lista 502 Alianza Despierta Chubut para las elecciones del 26 de octubre de 2025.
Esta conducta viola el artículo 64 quater del Código Electoral Nacional, el artículo 133 bis que prevé sanciones de inhabilitación, la Constitución Nacional y las leyes de financiamiento político y de ética pública, tanto nacionales como provinciales.
Advertimos que esta práctica vulnera la neutralidad institucional, afecta la equidad electoral y convierte a las escuelas —lugares de votación— en herramientas de propaganda encubierta.
Solicitamos el cese inmediato de la publicidad ilícita, el repintado de los inmuebles y la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar un proceso electoral transparente y justo en Chubut.