Los oradores centrales de la jornada fueron René Pérez Durán, quien encabeza la lista de concejales por el MST y Martín Sáez (PTS) candidato a intendente.

René Pérez Durán, candidato a 1° Concejal, expresó que “encabezar la lista de concejales del Frente de Izquierda Unidad no es un privilegio sino una responsabilidad hacia los miles de compañeros trabajadores que estamos seguros que nos van a votar. Somos anticapitalistas porque no es posible que la mayoría trabajadora produzca y las ganancias se las lleven unos pocos y que se la lleven afuera. La precarización es terrible, como podemos ver con el SEM, los jóvenes son ninguneados; necesitamos trabajo genuino para que tengan perspectiva de futuro. Pero los que nos gobiernan no piensan en dar soluciones, prefieren decir que no se puede o no es el momento. Desde el Frente de Izquierda somos los únicos que planteamos salidas de fondo a esta crisis. Somos los que tenemos la gran responsabilidad de una buena vez lograr transformaciones para dar vuelta todo”.

Con normalidad y mucha intensidad se desarrollan las internas para definir candidatos en dos frentes de Trelew

Y agregó que uno de los ejes de la campaña es la cuestión del transporte “necesitamos un transporte público que funcione todos los días, con regularidad, que sea de calidad, y eso solo puede ser si es estatal con control de los trabajadores”. Y en relación a las perspectivas del conjunto de la izquierda afirmó: “Saludo poder ir juntos, es muy importante estar presentando por primera vez al Frente de Izquierda Unidad para elecciones municipales de Trelew, y creo que tiene que ser el puntapié inicial para darle más fuerza a este frente, para hacerlo más grande” puntualizó.