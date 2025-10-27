El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, saludó a la militancia tras el triunfo de LLA en el país.

“Hicimos historia en la provincia. Gracias a todos los bonaerenses que defendieron las ideas de la libertad”, escribió en sus redes sociales. Y agradeció el “tremendo apoyo al proyecto del presidente Milei”, el cual “¡esto recién empieza!”.

Finalmente dijo: “Y está claro que La Libertad Avanza y la Argentina no retrocede”.

La alianza La Libertad Avanza (LLA) se impuso este domingo en las elecciones legislativas con el 41,53% de los votos en la provincia de Buenos Aires, seguida muy de cerca por Fuerza Patria con el 40,84% de los votos, con el 94,16% de las mesas escrutadas.

En tanto, el Frente de Izquierda se ubicaba en el tercer lugar con el 5,03%, y Propuesta Federal para el Cambio, con Fernando Burlando a la cabeza, con un 2,79%.

La alianza Provincias Unidas, que llevaba en primer lugar a Florencio Randazzo, obtenía el 2,45%, con el 95,90% de las mesas escrutadas oficialmente.