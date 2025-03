El presidente de Chacarita Juniors y ex intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, negó estar vinculado a los incidentes ocurridos este miércoles en el Congreso, durante la movilización de jubilados a la que se sumaron hinchas de distintos clubes del fútbol argentino.

En declaraciones a Radio 10, Di Pierro desmintió categóricamente las acusaciones que vincularon a su club con la organización de la protesta y aseguró que existe una "operación política" para desviar la atención de los reclamos legítimos de los jubilados. "El club no financió, no puso micros, no organizó nada. Los hinchas que fueron lo hicieron por iniciativa propia, no fue la barra de Chacarita", afirmó Di Pierro, quien agregó que las versiones sobre las acusaciones en su contra son una "falacia total y mentirosa".

La hinchada de Chacarita fue una de la encabezó la convocatoria para acompañar el reclamo de los jubilados, luego de que Carlos, un jubilado que es socio del club de San Martín, fuera golpeado en una marcha.

"Esto nace de un jubilado que va a reclamar por sus derechos, no de una convocatoria institucional", explicó Di Pierro.

El dirigente también criticó duramente al gobierno por la represión a los manifestantes. "La gente está cansada de tanta represión y violencia. No es la hinchada de Chacarita, ni de ningún otro club, es la gente que no aguanta más", expresó. Di Pierro no dudó en comparar la situación actual con la época de la dictadura militar. "Parece que volvimos a la peor época de la dictadura. La gente no puede manifestarse sin que la repriman", afirmó.

LAS ACUSACIONES DE BULLRICH

Este jueves, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, insistió en que se trató de la marcha del miércoles, que terminó con más de 100 detenidos, un policía baleado y un fotógrafo herido de gravedad, fue “organizada por patotas, barravabras, agrupaciones de izquierda violentas y distintos sectores que buscan la desestabilización”.

Bullrich apuntó directamente contra Leandro Caprioti, un dirigente peronista con actividad dentro de Chacarita Juniors, el club presidido Di Pierro.

“El mismo que estuvo el miércoles pasado en la marcha que quiere ser presidente el club Chacarita, Leandro Caprioti, es el máximo organizador de esta marcha. Es un amigo y protegido de Luis Barrionuevo. Es quien convocó a todas las otras agrupaciones, por lo que vamos a ponerlo en la denuncia que vamos a presentar conjuntamente con la ciudad de Buenos Aires”, afirmó Bullrich este jueves.

Di Pierro fue jefe comunal de Comodoro entre 2011 y 2015, acompañado por el actual senador nacional Carlos Linares. En 2021 asumió como presidente de Chacarita, en un mandato que vence este año.

Aunque aún no se confirmaron las listas, todo indica que Caprioti puede ser rival del actual oficialismo. “Todavía no empecé a armar la lista para las elecciones. Con Leandro Capriotti no hablo desde fin de año”, explicó Di Pierro en enero de este año, en diálogo con Mano a Mano Chacarita.