El enojo de Nancy González, el "machirulismo" de la UCR y las infaltables peleas en redes sociales

Cumbre petrolera con tela para cortar

La cumbre petrolera realizada en Comodoro Rivadavia el último jueves dejó algunas preguntas que se empezarán a resolver esta semana. Por ejemplo, no parece igual la preocupación entre Chubut y Santa Cruz, que no ve con tanta preocupación el proyecto de ley impulsado por el gobierno nacional y el tandem Pablo González (presidente de YPF)-Máximo Kirchner. Por eso se le consultó al gobernador Arcioni si había tenido contacto con su par Alicia Kirchner, a lo que el mandatario chubutense indicó que sí, pero admitió que esa comunicación se dio a través de la OFEPHI, cuando la Organización recibió los lineamientos sobre el proyecto.

En la vecina provincia no ven con tanta preocupación lo que afecta más directamente a Chubut: es que los incentivos podrían aplicar mejor en el flanco norte santacruceño, donde la curva de producción ha caído notoriamente en los últimos años, mientras que el esfuerzo realizado en Chubut para sostener la declinación natural de los yacimientos no tendría por ahora un “premio” claro, lo que amenaza con trasladar parte de las inversiones hacia otras regiones. Se dice que esta semana el proyecto de ley será formalmente presentado… ¿en Calafate?

La Gallega está enojada

Parece que las esquirlas de la reunión del PJ en Comodoro el último lunes podrían seguir arrojando novedades. Aunque se negó oficialmente, pocos dejan de reconocer, con el grabador apagado, que la actual senadora Nancy González se retiró muy enojada de ese encuentro, que adquirió alto voltaje en determinados momentos, según el lenguaje corporal que algunos podían advertir al elevar la mirada hacia el salón de reuniones, ubicado en la planta alta del consejo de localidad comodorense.

Lo cierto es que el enojo de ‘La Gallega’, como la conocen sus allegados, tendría dos posibles motivos, según las versiones que circulan, que además coinciden sobre la razón de fondo. Por un lado se comenta que la senadora habría tenido gruesos epítetos contra la conducción del partido, cuando le refirieron que no habría espacio para ella en la lista de senadores (se sabe que aspira a repetir su mandato, incluso reclamó a inicios de este año ser cabeza de lista para reivindicar la paridad de género). Otra versión sostiene que también habría recibido un llamado desde Nación, para decirle que no sería tenida en cuenta en este turno electoral. La razón es simple: no levanta vuelo en las encuestas.

En cualquier caso, Nancy está enojada (ya dio muestras de carácter, cuando tildó de ‘machirulos’ a los varones de la conducción, antes del recambio que dejó sólo dos hombres y cinco mujeres en la mesa provincial) y en el gobierno provincial se frotan las manos con una posible ruptura: es que esto tendría impacto en la Legislatura de Chubut, ya que la senadora de Madryn tiene una representante que le responde directamente, como es la diputada Mónica Saso.

Éramos pocos… y apareció Casal

El PJ sigue sumando aspirantes al Congreso de la Nación y de paso, ruidos hacia dentro. En la última semana fue Daniel Casal, un militante comodorense con prédica por su trayectoria, quien confirmó a su compañera de fórmula para presentar una lista por el ‘Movimiento de Unidad Chubutense’, para la Cámara de Diputados. “Hay equivocaciones de la conducción política del PJ a nivel provincial -dijo Casal, en diálogo con El Comodorense- y por esta vez decidimos no acompañar, sino participar”. El ex integrante del Tribunal Electoral también tuvo otros dardos para la conducción encabezada por Carlos Linares, a la que calificó de “sectaria” y cuestionó porque “le dicen a la prensa que buscan la unidad, pero no es verdad, a nosotros jamás nos llamaron”.

Casal presentó a Ruth Vera, una militante de Vanguardia Peronista, de Rawson, como su compañera de fórmula.

Cristóbal, De Sousa y sus preferencias en la interna

Una versión publicada por diario Clarín ubica a Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa enfrentados por la interna peronista en Chubut. Según la información referida por el diario capitalino, López apoyaría a Carlos Linares en su postulación para el Senado, mientras que De Sousa vería con mejores ojos a Julián Leunda para encabezar la boleta. En la especie no hay más que la mención a esa hipotética división entre los empresarios, que en el plano local no tardaron en desacreditar: “es un operativo de Clarín”, fue la previsible respuesta en los círculos políticos locales.

Los memes de Massoni y su convicción de “centro de derecha”

El ministro Massoni sigue instalando su nombre no sólo a base de memes, tatuajes y fotos estrafalarias, sino a partir de definiciones ideológicas que lo ubican en un lugar en el que se siente orgulloso de representar, según se le escuchó decir hace algunos días en Comodoro: el centro derecha. Por ese camino construye un vínculo fuerte con sectores del electorado que esperan mano dura y garantías de seguridad (que debiera empezar por la prevención eficiente y no sólo por las fotos de las víctimas de la delincuencia, cuando ya fueron asaltadas y golpeadas), aunque continúa asegurando a quien le consulte que “no voy a ser candidato”, en relación a su hipotética aspiración a encabezar la boleta del Senado en representación del gobierno de Arcioni.

La referencia a su posición ideológica está basada en dos hechos que protagonizó esta semana. Cuando divulgó las fotos de los abuelos asaltados en Trelew, la gacetilla de prensa del ministro consignó polémicas apreciaciones: “Para la tranquilidad de los Derechos Humanos, les aviso que los delincuentes se encuentran en perfecto estado, ya que hasta el momento nadie de ese organismo, que se arroga ‘Defender los derechos Humanos’, se hizo presente para interiorizarse en el estado y necesidad de los abuelos -dijo el funcionario-. Así, volvemos a ver que los Derechos Humanos peligrosamente miran hacia otro lado cuando los perjudicados son personas que no eligen delinquir como su modo de vida”.

Parece que lo del ministro no es sólo mostrar tatuajes y prestarse a graciosos montajes fotográficos, como el meme que circuló con un corpiño sobre sus trabajados pectorales: más que el músculo, el cerebro del funcionario insiste en una rancia convicción, que asimila la defensa de derechos humanos sólo a delincuentes, como si no fuera un reaseguro para toda la sociedad.

Otra vez con la imputabilidad de los pibes

El segundo hecho que protagonizó Massoni en la semana se vincula a su planteo de que se debe bajar la edad, para meter presos a los pibes de 14 años que cometen hechos delictivos. “Cuatro delincuentes, 18, 16, 15 y 14 años robaron un domicilio en la calle Perito Moreno. Fueron detenidos a metros del lugar del ilícito. Necesitamos una reforma en la ley de inimputabilidad, ya es obsoleta y se nos ríen en la cara”, dijo esta vez el funcionario a través de sus partes de prensa.

El tema es cómo cae ese tipo de discurso hacia las fuerzas que dependen del funcionario público que, en una velada campaña, hace propuestas que de mínima requieren un debate más profundo, verificando de paso lo que dice la Constitución Nacional al respecto. Ese mismo día, en horas de la tarde, un testigo relató a esta columna que pudo observar un grupo de 7 policías golpeando, en las piernas y la cabeza, a dos pibes en el patio interno del Colegio Perito Moreno de Comodoro Rivadavia. ¿Orden y progreso a fuerza de cachiporras y cachetadas?

En la UCR también se cuecen habas

El jueves, en la reunión que mantuvo la UCR para definir la comisión negociadora que deberá acordar, junto a sus pares del PRO, las composiciones de fórmulas, allegados a Jacqueline Caminoa dijeron que la presidente del comité provincia se sintió cuestionada en su pertenencia al género femenino, para cuestionar su participación. Es que alguno de los referentes habría cuestionado que la presidente integre dicha comisión, aludiendo a que “hacen falta hombres con experiencia, que vayan y pongan lo que hay que poner sobre la mesa”, dando a entender que una mujer quedaría debilitada para esas negociaciones. Parece que los epítetos de “machirulismo” se reparten en distintas conducciones partidarias.

Predicar con el ejemplo

Algunos sectores políticos insisten en en su prédica de “haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”. Así lo reflejaron las redes sociales días atrás, cuando se cuestionó vía Twitter la celebración realizada por el club Independiente de Trelew, en la que participó la concejal oficialista Lorena Alcalá: “Si una familia quiere organizar un cumpleaños no pueden ser más de 10 personas, ahora el club Independiente organiza una cena con más de 60 personas y no pasa nada”, dijo el usuario, dirigiéndose no sólo a la concejal, sino también al ministro Massoni y a medios de la zona del valle.

Una cuchara que no es para tomar la sopa…

El abogado Martín Saavedra dio muestras de creatividad en Twitter. Se trata de aquel asesor que dio por fallecido erróneamente al ministro de Economía de Chubut y le valió ser despedido de la Legislatura, cuando era asesor de Mariela Williams, quien responde a los hermanos Sastre. No se quedó sin trabajo, ya que pasó a asesorar a la diputada Leila Lloyd Jones, que responde a Adrián Maderna.

“Metete conmigo, acá tenés una cuchara para comerte los mocos”, posteó el abogado, dirigiéndose al intendente Gustavo Sastre. Al parecer el problema se habría originado en una sanción a una mujer que se desempeña en el municipio madrynense y que tendría relación con el abogado.