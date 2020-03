RAESON (ADNSUR) - Este martes se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de la nueva Legislatura, donde además de la confirmación de las comisiones, el sorteo de las salas de acusar y de juzgar, se generó un fuerte debate sobre el endeudamiento de la provincia y del reperfilamiento de la deuda. Además, entre los temas que tomaron estado parlamentario, ingresó nuevamente el aumento salarial para la planta política del Poder Ejecutivo, el cual había sido modificado por la anterior Legislatura y no había sido tratado, por lo que el gobierno vuelve a insistir con el proyecto orginal que habíaa elaborado.

El bloque del PJ, además de presentar un proyecto de resolución, el cual tomó estado parlamentario, para que se congelen por 180 días los aumentos salariales para todos los diputados, autoridades superiores y planta política, también presentó un informe pidiéndole al gobierno provincial información sobre el endeudamiento de la provincia y del reperfilamiento de la deuda. En este punto, el bloque de Cambiemos solicitó la presencia del ministro de Economía, Oscar Antonena para que se presente en Legislatura a brindar detalles de ambos temas.

Durante la mañana de este martes, el único cruce que se generó en la Cámara entre la oposición y el oficialismo fue en torno al endeudamiento, cuando la diputada Tatiana Goic planteó que se solidarizaba con los empleados públicos del tercer y cuarto rango que aún no cobraron los sueldos y "a los que se les está robando su sueño", dijo. Además, manifestó que es "una lástima que se hayan llevado el dinero de los sueldos". Ante estas declaraciones, le contestó el diputado del oficialismo, Rody Ingram, quien refutó: "No hay que confundir las cosas, no se llevaron nada, el único problema es que no hay plata".

Por su parte, el diputado del oficialismo, Carlos Gómez recordó al PJ que "todas las gestiones peronistas acompañaron los endeudamientos a pedido de los municipios en el último caso de 2019".

PAQUETE DE MEDIDAS

Por otra parte, en la sesión de este martes se votó una moción del presidente del bloque oficialista, Juan País, para que en la próxima sesión del jueves se incluyan con tratamiento de fecha fija los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo conocidos como el "paquete de medidas" que llevan el número 2 al 9 del 2020.

Asimismo, se aprobó el llamado a sesión especial para el 14 de abril para que el presidente del Superior Tribunal de Justicia brinde su mensaje anual.