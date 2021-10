14 votos para seguir ‘pateando’ pa'lante

Las votaciones de temas delicados como los que se trataron en la última semana en Legislatura de Chubut, como las aprobaciones para refinanciar deuda y la ampliación presupuestaria, permitieron observar los posicionamientos en la cámara con relación al gobierno de Mariano Arcioni. Esta secuencia mostró que el gobierno se mantiene con una mayoría muy ajustada, pero que le sigue resultando fiel con diputados que responden al vice gobernador y su vice, además de Carlos Eliceche (PJ), Sebastián López (PRO) y el radical Manuel Pagliaroni, cuyo voto fue importante su voto.

Por otro lado, fueron muy evidentes las posturas en contra de otras dos legisladoras. Andrea Aguilera, de la UCR, no estuvo presente en la sesión y se sospecha que faltó para no votar en disidencia con su presidente de bloque. El otro caso fue el de Zulema Andén, que pese a formar parte del bloque de Chubut Somos Todos blanqueó su postura votando en contra de las iniciativas del gobierno, junto a la oposición encabezada por el Frente de Todos y el sector disidente que se desprendió del oficialismo.

Más allá de esos matices, los 14 votos le permitieron al gobierno sacar estos proyectos importantes para la gestión, ya que pudo ‘patear’ un vencimiento de letras a cambio de tomar un nuevo bono de deuda, esta vez por casi 115 millones de dólares.

Con “ayuditas” así…

Cierto es que gran parte de las letras que deben refinanciarse corresponden a la “ayuda” que trajo el entonces ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, a comienzos de año para reducir la deuda salarial con los docentes. La asistencia no fue con Aportes del Tesoro Nacional (no reintegrables), como sí ocurrió con otras provincias en crisis, sino en forma de préstamo a través de letras del tesoro que tomó la ANSES… y que ahora se deben devolver, en alrededor de 7.000 millones de pesos. De ese modo, la provincia canjea deuda en pesos por un compromiso más duro, en dólares.

Pocos recuerdan (o muchos desconocen) la ley nacional de financiamiento educativo, que establece que Nación debe asistir a las provincias cuando no están en condiciones de garantizar el funcionamiento de las escuelas. Un olvido ejercido en los últimos dos años… y también en los 4 años anteriores, aun cuando la oposición hoy suele hablar de “los 4 años sin clases en Chubut”, como si la responsabilidad correspondiera a un solo sector, en lugar de multiplicarse por 3.

“Colgados”

Con un “colgados”!!! el consejero de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), Guillermo Costes, aseguró que se detectaron conexiones clandestinas en los predios de Canal 9 en donde funciona la planta transmisora.

Según Costes, el canal comodorense tiene una deuda con la SCPL que supera los 20 millones de pesos.

Pero no todo quedó ahí. El periodista y consejero de la Cooperativa disparó además contra el empresariado que dirige actualmente el canal: “El histórico canal de la ciudad que hizo realidad el pionero Salmerón Picón Fernández en 1964, ahora pertenece al empresario madrynense Fabricio Cardini y sus contenidos regenteados por un oscuro personaje: Daniel Taito”.

Asimismo, disparó: “Lejos del rigor periodístico de otras épocas, al Canal lo utilizan como elemento de presión para políticos y empresas, extorsionando para alcanzar oscuras intenciones”.

Por último, aseguró que desde la “SCPL no toleraremos estás prácticas que envilecen la noble profesión del periodismo”.

Un sayo que le cabe a varios

Transcurría la sesión y la diputada trelewense Leila Lloyd Jones, de Chubut Unido (que surgió cuando se dividió el oficialismo), cuestionaba con dureza al Ejecutivo, señalando entre otros conceptos que “la ampliación del presupuesto es plata que se gastaron sin tenerla y ahora la están acomodando para transparentar”, al tiempo que añadía: “el endeudamiento en dólares no dice nada, son todas promesas. Siempre dicen que es la última vez que van a tomar deuda, y esto nunca pasó. Son puras mentiras y no les creo más”, entre otras críticas. Fue en ese marco que en el facebook que transmitía la sesión se observó uno de los ácidos comentarios: “… usted es parte de las mentiras que denuncia”, le decía el usuario Ariel Martínez a la legisladora, recordándole que ella fue electa en la boleta que postulaba al gobernador Arcioni, hace menos de 3 años. No está de más el ejercicio de la memoria, en un escenario político tan volátil como el polvo en suspensión. Un sayo que podría caberle a muchos…

El planteo de Maderna que recorrió los medios del país

La postura del intendente Adrián Maderna en plena reunión con el presidente Alberto Fernández en Comodoro Rivadavia, que alcanzó repercusión nacional luego de que ADNSUR publicara casi en tiempo real que en plena transmisión oficial de Presidencia, la misma se cortó para seguir difundiendo el crítico planteo, sigue provocando distintos análisis. Por un lado, el intendente trelewense contó en su círculo que nunca supo que lo estaban transmitiendo en vivo y en directo para todo aquel que quisiera escuchar los temas que se abordaban en la reunión. Algunos se mostraron sorprendidos igualmente por el tono del jefe comunal, ya que quienes lo conocen saben que no es su registro habitual. Hay dos datos para entender mejor el contexto de lo que pasó. Por un lado, en ese momento no estaba en la mesa el presidente Alberto Fernández, que entró minutos después junto al intendente Juan Pablo Luque; y el segundo elemento, en relación a lo que pareció un tono de enojo, fue que cuando hablaba de la situación de las pymes de Trelew, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, estaba más interesado en lo que pasaba con su celular que en lo que en la descripción de la crisis de la ciudad valletana, según contaron testigos presenciales a esta columna. Fue allí cuando Maderna expresó algo así como “no es personal, Matías, pero esto tiene que ver con la situación de las pymes…”.

Decilo, Adrián, decilo… que yo te banco

El otro dato que pudo reconstruir esta columna es que quien designó a Maderna para que hiciera uso de la palabra fue Carlos Linares, lo que motivó una serie de análisis internos en el PJ comodorense, atribuyendo al candidato a senador un error estratégico. “Era sabido que esto podía pasar, no sabemos si el que habló es Maderna o Yauhar –se escuchó, en tono de amarga reflexión, en filas partidarias-. No es raro que una vez que hay anuncios importantes para Comodoro, por más de 12.000 millones de pesos, todo el mundo esté hablando más del supuesto enojo de Maderna que de las inversiones que se van a hacer acá”.

Desde el entorno de Linares defendieron la decisión de habilitar el uso de la palabra para el trelewense: “Es un reclamo legítimo, Adrián no estaba enojado y habló con mucho respeto, sólo se molestó cuando vio que Kulfas le daba más bola al celular que a él –contó otro de los testigos-. Pero dio datos reales, Trelew está muy mal y además Wado De Pedro le respondió muy bien, en muy buen tono, diciendo que comprendían el reclamo y por eso Alberto se comprometió a visitar Trelew”.

Lástima que la respuesta del ministro del Interior no se pudo escuchar, porque la transmisión se había cortado, para volver minutos después cuando hablaba el presidente: fue entonces cuando le reprochó a Maderna, con una sonrisa, que no visitaron su ciudad porque no los había invitado. “Nos debés la invitación”, cerró su alocución, en ese apartado de la reunión institucional de ministros con intendentes.

El efecto sorpresa

Pese a los ruidos internos que genera todo resultado adverso, en el PJ creen que el 14 de noviembre podrán mejorar el resultado de las PASO en Chubut. “Así como en agosto nadie preveía lo que pasó, ahora nadie puede tener la certeza –se escuchó en los últimos días-. Vamos a andar mucho mejor en Comodoro, no sabemos si alcanzará para dar vuelta el resultado, pero confiamos en que acá vamos a tener un mejor resultado”.

Parte de esa expectativa pasa por la movilización de gremios que se vio en la visita presidencial y que para el 14 de noviembre proyectaría una mayor participación. Si es real que el 12 de agosto el arco sindical hizo escuchar su voz a través de un llamativo silencio en las urnas, según interpretan algunos analistas, que días después fue blanqueado con la repetida frase de “a nosotros no nos convocaron, dejamos que resuelvan ellos”, ahora habría una actitud diferente. Nadie sabe para cuánto alcanzará, porque el PJ perdió claramente en los otros distritos importantes de la provincia (y porque como dice aquella remanida frase, no por eso menos cierta: “los votos no son de nadie”), pero al menos ahora todos prometen no sacar los pies del plato.

En JxC ya se hacen los rulos

En la otra vereda prima la confianza. El efecto “renovador” de Nacho Torres y su amplificada presencia en medios nacionales, ya que toda la oposición del país confía en repetir el resultado de Chubut para terminar de arrebatar el quórum del Senado al kirchnerismo, parece augurar un buen pronóstico. Tal vez por eso se escuchó decir a un observador político en los últimos días, a propósito de la compañera de fórmula de Torres: “casi nadie le presta atención a esa mujer… y va a ser senadora por Chubut”, mientras concurría a dialogar con la candidata en su paso por Comodoro. Se refería a Edit Terenzi, la candidata que acompaña al ex titular del ‘Plan Patagonia’ en el segundo término de la boleta para el Senado.

Facundo Prado, el “misterioso” empresario que quiere entrar a Comodoro

En estos días sonó fuerte en ámbitos locales el desembarco de un “misterioso” empresario, que tendría intereses puestos en Comodoro Rivadavia. Se trata de Facundo Prado, vinculado al mundo de las telecomunicaciones y que sonó fuerte en medio de la crisis que arrastró a Garbarino a la crisis que obligó a cerrar sucursales en todo el país.

Hasta donde se sabe, Garbarino rechazó la oferta de compra que le propuso Prado, según publicaron medios nacionales. El empresario representaba a un grupo que ahora tendría intereses en Comodoro Rivadavia.

Su desembarco, sin embargo, provocó ruidos en el ámbito empresario. ¿Qué intereses tiene sobre los negocios que pretende desarrollar en Comodoro? ¿Cuál es su vinculación con el grupo del empresario de Puerto Madryn, Fabricio Cardini?

Las dudas quedaron flotando en medio del movido clima preelectoral y de “relaciones políticas”. Prado tendría llegada directa al presidente Alberto Fernández y aceitados vínculos con el grupo empresario Vila - Manzano. Desde ámbitos empresarios, sin embargo, se explicitaron, cuando menos, dudas sobre los verdaderos objetivos en la tierra de los vientos.