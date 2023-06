La obra del emisario cloacal de Comodoro Rivadavia se vio paralizada debido a la falta de envío de fondos de Nación, según confirmó este viernes Raúl Silva, titular de la UOCRA en la ciudad. No es el único proyecto que quedó desfinanciado, sino que también el tendido eléctrico de Camarones y la pavimentación de la ruta del Corredor Bioceánico también se vieron afectadas. Y en breve podría ocurrir lo mismo con la doble trocha Rada Tilly-Caleta Olivia.

El emisario cloacal de zona norte es una obra gestionada por Provincia y que cuenta con financiamiento nacional, que había comenzado en febrero de este año, con una inversión prevista, a valores de ese momento, en más de 1.000 millones de pesos.

Sin embargo, en pocos meses la decepción comenzó a ganar terreno, ya que hubo versiones de que hasta fue desmontado el obrador.

“El problema es que Nación no bajó la plata y entonces las empresas se ven obligadas a dejar de avanzar, porque no tienen los fondos para pagar cuando van a comprar los materiales, entonces ellos lo que dicen es que no van a estar financiando al gobierno nacional por 3 meses”, planteó Raúl Silva, en diálogo con Actualidad 2.0.

El dirigente detalló que la misma situación abarca a otras obras de la región. “Las dos empresas que están haciendo la red eléctrica de Camarones dejaron el obrador con 8 personas solamente, para custodiar el lugar, pero no están trabajando en plenitud –describió-. Lo mismo pasa con la ruta del Corredor Bioceánico, en Lago Blanco, más allá de que ahora dentro de poco empieza la veda invernal, pero ellos tuvieron que parar la obra un par de semanas antes”.

Riesgo para la doble trocha Rada Tilly-Caleta Olivia y otras obras, como el camino petrolero

Silva dijo que la empresa que tiene a su cargo la doble trocha hasta Caleta Olivia, en el tramo que corresponde a la jurisdicción de Chubut, está todavía trabajando, “pero me llamaron a una reunión para el martes y supongo que me van a plantear lo mismo, porque todas las empresas están con el mismo problema”.

El tramo desde Rada Tilly hasta el puesto Ramón Santos está a cargo de la empresa Rigel, con un avance de obra del 30%, mientras que desde ese punto hacia el ingreso a Caleta está a cargo de CPC, la misma que tiene la construcción del Emisario. Sobre el tramo en la jurisdicción santacruceña, el gremialista aclaró que no tiene información sobre si podría verse afectada.

Al repasar otros proyectos, el dirigente gremial aseguró que el Estadio del Centenario “sigue avanzando en forma normal”, aunque en este caso hay una diferencia, ya que si bien la obra tenía financiamiento a cargo de Nación, un convenio realizado el año pasado transfirió los trabajos de terminación a manos del municipio. Como contrapartida, el gobierno nacional debería compensar los fondos que se utilicen del presupuesto municipal para terminar el estadio, con partidas para destinar a pavimento y otros proyectos que el municipio no podrá costear, por haberse hecho cargo del estadio.

En relación a la obra de repotenciación del acueducto, Silva aseguró también que hasta ahora no se vio paralizada por el problema de fondos que sí afectó a los otros proyectos mencionados, que involucran, en total, entre 300 y 340 trabajadores.

El problema es el plazo de pago y la inflación

El problema de las obras que dependen de financiamiento nacional se vio reflejada en todas las provincias, durante las últimas semanas, a raíz de que las distintas cámaras de construcción comenzaron a alertar por la imposibilidad de llevar adelante los proyectos.

La mayor complicación se vincula a los plazos de pago, que pueden superar los 90 días desde el momento de la certificación del avance de obra, lo que provoca un desfase financiero para la constructoras.

“Son 90 días que si bien están contemplados en el pliego licitatorio, el problema es que con la inflación actual, de casi un 10% mensual, no hay forma de sostener el ritmo de trabajo”, refirió uno de los empresarios del sector, en contacto con ADNSUR. “Este esquema se puede sostener con una inflación del 30 ó 30% anual, pero no con la inflación que tenemos hoy, que llega al 30% o más en solamente en 3 meses”.

Del mismo modo, se explicó que la demora en los tiempos de pago no alcanza a cubrirse por el esquema de redeterminación de precios, que está previsto para actualizar los valores al ritmo de la inflación, ya que igualmente ese procedimiento demanda otros 6 meses de plazo, por lo que “siempre estamos atrás de la evolución de los costos”.

Ante la magnitud del desfase financiero y teniendo en cuenta las dificultades del gobierno nacional para estabilizar la economía, es previsible que el tema no se limite sólo a la paralización de obras en marcha, sino también al no inicio de algunos proyectos que estaban próximos a su puesta en marcha. Entre ellos, el de la pavimentación del camino petrolero, un proyecto que ya ha sido adjudicada y a la que sólo le falta la firma del convenio de inicio de obra.