El poder entre bambalinas

CHUBUT Aplausos para el perro Boby y la banda que no preguntó por el vino esta vez La senadora chubutense que votó a favor de Kueider, el de los 200.000 dólares. La informalidad del gobernador y su pedido de aplausos para el perro que no se pierde ni un solo acto. La banda policial se portó bien, a pedido de Nacho. Encuentro reservado entre Macharashvili y Torres por las áreas petroleras y las obras que no llegan. Posible reclamo a Vialidad Nacional por la ruta 3. La discusión sobre los contratos de concesión de servicios en la agenda 2025. Y otras perlitas del Poder Entre Bambalinas.