El pasado jueves, luego de la dura represión contra la protesta de hinchas y jubilados en contra del ajuste del Gobierno, Patricia Bullrich acusó en redes sociales de manera infundada a ciertos barrabravas de estar presentes en la manifestación.

Para respaldar su afirmación, la ministra de Seguridad compartió la foto y el nombre de un hombre al que señaló como miembro de estos grupos violentos. Sin embargo, dicha acusación carecía de fundamento, ya que la persona mencionada no solo no pertenece a ningún grupo de barrabravas, sino que tampoco estuvo en el lugar de los hechos.

Glinski: "Las trompadas en la Cámara fueron algo inédito y el gobierno entró en una fase de decadencia"

Gastón, el hombre injustamente señalado por la ministra, intervino en el programa Argenzuela (C5N) y desmintió las imputaciones: "Soy hincha de Chicago, no un barrabrava. Simplemente soy un aficionado que va a la cancha, coloca su bandera y nada más. Desde los 14 años voy a ver los partidos. El jueves estaba trabajando como siempre y, de repente, comenzaron a llegarme mensajes informándome que me habían señalado. Si miran bien las fotos, no soy yo", explicó.

Según la información proporcionada por C5N, Gastón trabaja de 9 a 20 horas y, el día de la protesta, permaneció en su puesto laboral. A pesar de ello, la ministra lo identificó erróneamente como un barrabrava participante de la marcha.

Este incidente desató un fuerte debate sobre la política de criminalización por parte del Gobierno hacia los manifestantes. Gastón anunció que tomará acciones legales: "Ya hablé con un abogado y vamos a tomar cartas en el asunto", aseguró.