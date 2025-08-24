El curioso reposteo de Marcos Galperin tras el escándalo de los audios de Spagnuolo

En medio de la polémica política desatada por los audios de supuestas coimas que provocaron la destitución de Diego Spagnuolo, el empresario Marcos Galperin, creador de Mercado Libre, irrumpió en la discusión pública al compartir un posteo que describe la denuncia como una “operación absurda para derribar a Milei”.

De acuerdo con información de Noticias Argentinas, la publicación original fue realizada por el usuario Fran Casaretto, quien trazó un paralelismo entre la coyuntura actual y la crisis de 2019, advirtiendo a sus seguidores sobre los riesgos de la situación.

Al replicar ese mensaje, Galperin —considerado uno de los hombres de negocios más influyentes de la Argentina— refuerza la interpretación de que el caso de corrupción no sería auténtico, sino parte de una estrategia de desestabilización impulsada por sectores opositores.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

"¿Vas a volver a ser el mismo pelotudo? Usá la cabecita".

El mensaje sostiene que en 2019 "te inflaron el dólar para voltear a Macri" y que la gente "les creyó". Luego, traza un paralelismo y advierte que hoy se busca repetir la maniobra con una "opereta absurda para voltear a Milei".

Al repostearlo, el empresario avala la teoría de que el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad no es un caso de corrupción real, sino una conspiración política. La intervención de Galperin se produce mientras la causa judicial avanza con allanamientos y secuestros de dinero, y en un momento en que el Gobierno mantiene un cauto silencio sobre las graves acusaciones que pesan sobre el entorno presidencial.