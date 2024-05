El presidente de la Nación, Javier Milei, marcó su postura - a horas del inicio del segundo paro de la CGT contra el gobierno nacional - a través de una contundente publicación en sus redes sociales, en horas de la tarde del miércoles.

“Yo no paro”, dice la inscripción de una fotografía intervenida donde se lo ve levantando una remera con esa leyenda y que publicó en su cuenta de Instagram.

Se trata de una imagen trucada por la cuenta "Coherencia por favor", de militancia a favor del gobierno libertario. La foto original fue tomada el lunes en Los Ángeles, cuando el Presidente se reunió con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, durante la última gira oficial del jefe de Estado. Infantino le obsequió en esa oportunidad la camiseta de la marca alemana con el dorsal 10 y el apellido Milei.

El presidente utilizó esa imagen para manifestar su posición en contra del nuevo paro convocado por la CGT y las dos CTA en contra del tratamiento de la Ley Bases y la Reforma fiscal. En su publicación de este miércoles, el Presidente cerró el mensaje con su frase distintiva: "Viva la libertad carajo".

Por su parte, la ministra de la Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, hizo una publicación en sus redes sociales en la misma sintonía, minutos después de las 00 de este jueves 9 de mayo.

“HOY NO PAREMOS El alumno sin el maestro pierde futuro. El paciente sin el médico puede tener consecuencias graves. Las fuerzas de seguridad NO PARAN porque saben que tu vida corre peligro. Si todos razonamos así, cada actividad es esencial. POR ESO, HOY NO PAREMOS”, manifestó.

El miércoles por la mañana, el gobierno nacional a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que los estatales que adhieran a la medida de fuerza se les descontará el día no trabajado.