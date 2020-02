COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Desde el Consejo de localidad del Partido Justicialista de Comodoro Rivadavia desmintieron las declaraciones de la concejal y exdiputada provincial Viviana Navarro, quien el martes aseguró a Fm Tiempo, que se había realizado un corte de energía en la sede ante el incumplimiento de una deuda de al menos cinco facturas.

“Los compañeros no quieren aportar, porque no sabemos quiénes son las autoridades del partido y tampoco quién está llevando adelante la economía. No es una situación agradable, hoy están debiendo facturas de montos importantes”, indicó la radio del Valle.

Asimismo, admitió que dentro del partido justicialista se encuentran en una "situación de incertidumbre". Ante estas declaraciones, desde el Consejo de Localidad se emitió un comunicado en el que niegan las declaraciones de Navarro, las que fueron replicadas además por esta agencia de noticias.

“Nunca fueron cinco boletas (ni tres, ni dos ni una). Las boletas que originaron el corte y retiro del medidor por parte de la SCPL el pasado 8 de enero y por un lapso de 36 horas fue debido a que no se abonaron en termino dos boletas”, indicaron. Y aseguraron que debido al sistema de Rapipago y la demora en la acreditación del pago a la SCPL “se originó una celeridad por parte de la SCPL de cortar el servicio y retirar el medidor cuando había un saldo positivo y estamos con libre de deuda”.

Además, desde el Consejo se aclaró que nunca se recibió apercibimiento y/o aviso de corte por parte de la SCPL. “Desde ya dejamos por sentado que el error por parte de la SCPL de contabilizarnos como morosos se ha subsanado en tiempos coherentes”, señalaron.

Por último, se refirieron a Navarro y expresaron que “la concejal y cualquier militante tiene las puertas de la sede y los teléfonos de los miembros de la mesa de conducción abiertos para evacuar cualquier duda de orden partidario.