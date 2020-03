TREVELIN (ADNSUR) - El Congreso del PJ en el que se decidió ratificar la prórroga del mandato de autoridades actuales hasta el 3 de diciembre como plazo máximo, De este modo, se confirmó en los cargos a Ricardo Mutio y los consejos de localidad,

El secretario Coordinador de Gabinete del municipio de Comodoro, Gustavo Fita, dejó en claro la postura de “oposición constructiva” del partido respecto a la crítica situación de la provincia conducida por Chubut Somos Todos.

Del congreso participaron más de 60 congresales de toda la provincia; dirigentes políticos y militancia; senadores; diputados nacionales y provinciales; e intendentes de distintas ciudades, entre ellos Juan Pablo Luque.

Desde Comodoro, la participación fue del 99% de los congresales, donde se ratificó la prorroga del mandato de autoridades hasta el 3 de diciembre como máximo, lapso en el cual se va a llamar a elecciones. Al respecto, Gustavo Fita ratificó "de una vez por todas, debemos dejar las mezquindades de lado, así como los regionalismos y desde el lugar en el que estamos, como oposición, debemos ayudar para generar las herramientas que se necesitan para salir de la crisis que atraviesa la provincia”.



Sin embargo, se dejó en claro que “el justicialismo hoy es una oposición constructiva, que quiere dejar bien marcado que para que la provincia esté en esta situación que está hoy, hubo responsables que son los socios políticos que tiene el ChuSoTo. No debemos perder de vista que quienes ganaron la elección son de otro partido y tienen que involucrarse todos para poder salir adelante. No pueden quedar algunos ajenos a la situación cuando son todos del mismo proyecto político y el pueblo de Chubut los eligió a todos para gobernar, no solo a unos pocos”.



En este sentido, Fita expresó que “toda la dirigencia política debe estar a la altura de las circunstancias para sacar a la provincia adelante, hay gente que la está pasando muy mal, no cobra su sueldo, no funciona la salud ni la educación”, postura que se dejó marcada en un documento firmado por todo el congreso.



“El peronismo siempre va a estar trabajando por el bienestar de la gente generando políticas que tengan que ver con tratar de sacar la provincia adelante, nunca tratando de desestabilizar, siempre a favor de la gente. Y ahora hay que trabajar entre todos para poder sacar a la provincia adelante. Eso lo dejó en claro el intendente en las reuniones que se mantuvieron”, marcó Fita.



Por último, afirmó que “más allá de cualquier cuestión electoral, hoy en lo político nos tiene que encontrar a todos los actores trabajando para poder sacar a la provincia adelante”.