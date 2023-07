El candidato de Milei, César Treffinger fue el tercer candidato más votado de Chubut

Con una participación del 65% de votantes, este domingo los ciudadanos de Chubut eligieron a su próximo gobernador y entre los candidatos, una de las alternativas que se presentó en esta ocasión fue la lista encabezada por César Hernán Treffinger.

El empresario fue la cara de la Libertad Independiente Chubutense (PLICh), una coalición que conformó el Partido Independiente del Chubut (PICH) y Ciudadanos Por Chubut, representando en el orden nacional al diputado Javier Milei.

En el binomio estuvo acompañado por Laura Mirantes, oriunda de Rawson y exintegrante de la comisaría de la Mujer en Trelew.

El candidato libertario inició la jornada denunciando a través de sus redes sociales, las distintas “irregularidades” que observó en el comienzo de los comicios, desde "falta de luz en muchas escuelas" hasta "autoridades de mesa que no pudieron llegar y el Correo llegando tarde".

Treffinger, quien fue uno de los pocos candidatos que solicitó la reprogramación de las elecciones a raíz del fuerte temporal de viento que azotó a Comodoro Rivadavia, emitió su voto cerca de las 14 horas en el Centro de Formación Profesional Nº652, de barrio Pueyrredón, acompañado de toda su familia.

De acuerdo a los primeros datos oficiales, comentó que “si bien en algunas localidades como Trelew y Rawson quedamos segundos, a nivel provincial estamos terceros. Nosotros nos mantuvimos con el porcentaje del año 2021”.

Cerca de las 22 horas, el empresario habló con la prensa y reconoció la derrota: “Se hizo muy difícil competir para quienes realmente queremos sacar adelante el país. Se merece una reflexión, armamos toda la estructura con recursos propios, competimos con aparatos gigantes que tienen una inversión escandalosa en gráfica, cartelería y los medios de comunicación a todos los niveles”, lanzó.

“Fue una batalla muy desigual, estoy orgulloso de los chubutenses que nos acompañaron en toda la provincia, a cada persona que integró nuestras listas, competimos contra aparatos históricos que no están en los hospitales, en la seguridad, en los recursos que necesitamos” , agregó.

“Nosotros nos propusimos tener una alternativa nueva, alineamos pensamiento y acción, le dimos una posibilidad a la gente con profesionales, personas decentes, emprendedora. Estoy orgulloso de cada uno de ellos y de quienes nos acompañaron, lamentablemente tenemos que procesar la medida de los resultados, no es lo que deseamos. La provincia necesita gente nueva”.

“Hay una tendencia marcada de Juntos por el Cambio con su aparato aunque falta la carga de Comodoro Rivadavia. Cuando termine todo, me comunicaré con el ganador y le ofreceremos nuestra predisposición. Lo que necesitan los chubutenses es que tengan una voz y vamos a velar por los derechos de todos. La gente dijo no a la megaminería y desde ese lugar, queremos que se respete la masiva voluntad y popular. Chubut ya no va más, el centralismo porteño saqueó nuestra provincia”, lanzó contundentemente.

También habló de Milei y destacó que “vamos a acompañarlo, es la única nueva alternativa, diferente, si no vamos a tener los mismos resultados. Necesitamos terminar con la casta política que le hizo mucho daño a la sociedad a la Argentina. La salida es Javier Milei”.

Por su parte, agradeció a cada candidato y señaló que para Mirantes “Dios le tiene una gran oportunidad. Posee toda la capacidad y calidad de persona que Chubut necesita”.