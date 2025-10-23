El canciller Gerardo Werthein le presentó este miércoles su renuncia a la presidenta Javier Milei, según pudo confirmar la agencia Noticias Argentinas con diversas fuentes oficiales. La salida se hará efectiva el lunes y aún no está confirmado quién lo reemplazará.

Durante el fin de semana pasado, la continuidad de Werthein se puso en tela de juicio no solo dentro del Gobierno, sino también desde su propio entorno. El desgaste se aceleró luego de las desprolijidades en la reunión del presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Otro factor fueron los trascendidos por el malestar e incomodidad por parte de Werthein que generó el rumor del desembarco del asesor Santiago Caputo en el gabinete.

Desde Las Fuerzas del Cielo, espacio que se encolumna detrás de Caputo, criticaron en duros términos al diplomático argentino tras el encuentro entre Milei y Trump.

La Cancillería es un lugar que generó conflicto desde el inicio de la gestión de Milei. Werthein desembarcó en el Ministerio de Relaciones Exteriores hace casi un año, en lugar de la experta en finanzas Diana Mondino, quien dejó el Palacio San Martín en malos términos con la cúpula libertaria.

Según informó Clarín, antes de presentar su renuncia el ministro firmó los traslados de decenas de diplomáticos de carrera al exterior. Cada mudanza cuesta entre 10.000 y 20.000 dólares, lo que generó polémica por las medidas de austeridad que son pregonadas desde el Gobierno, que había suspendido esos traslados con el argumento de falta de fondos.