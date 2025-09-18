El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Fernando Ostoich, participó de un plenario con concejales de la Comisión 6, donde presentó el listado de obras que se ejecutarán a partir de la ampliación presupuestaria de 14.000 millones de pesos, aprobada la semana pasada por unanimidad en el Concejo Deliberante.

“Trajimos la lista con el detalle de las obras a los concejales, que acompañaron la ampliación en la sesión pasada. Fue una charla más de gestión, donde explicamos la impronta de la secretaría y cuáles son los planes de cara al futuro”, expresó Ostoich al finalizar el encuentro, que calificó como “muy productivo”.

Entre las prioridades que mencionó, destacó dos proyectos clave: “La iluminación del Roque González es una obra muy esperada por el sector, y la vamos a encarar con esta inyección de recursos. En paralelo, tenemos la financiación del pluvial que va de Roca al mar, que si bien lo licita la provincia, el municipio aporta el 50% del financiamiento y también lo consideramos una obra propia”.

Además, Ostoich subrayó que el inicio de la primera etapa del Camino Petrolero será otro de los hitos de esta ampliación: “Es un proyecto fundamental que marca el rumbo de la planificación urbana y de conectividad de Comodoro. Ya está contemplado dentro de la lista prioritaria de obras”.

RESPUESTAS A DEMANDAS HISTÓRICAS

El funcionario señaló que los concejales consultaron especialmente sobre las obras de mayor envergadura, además de las vinculadas a los reclamos históricos de los barrios. “Hay demandas diversas: aquel que no tiene gas pide gas, quien no tiene asfalto reclama asfalto y quien no tiene cloaca necesita cloaca. En esta ampliación hay obras de todo tipo, desde agua potable y cloacas hasta gas, pavimento y mejoramientos de espacios públicos”, detalló.

Dentro del listado, también figuran ampliaciones de redes de cloacas en barrios de la zona sur y acceso norte, ampliaciones de la red de gas natural en Don Bosco, La Cantera y El Atardecer, obras de señalización vial, mantenimiento de establecimientos educativos y la construcción de nichos en el cementerio oeste. La idea es poder darle respuesta a los vecinos y mejorar su calidad de vida”, sostuvo Ostoich.

PROGRAMA DE ADOQUINADO Y DIÁLOGO CON VECINALES

Otro punto que resaltó fue el lanzamiento del programa de adoquinado en conjunto con la Mutual de la UOCRA. “Ayer se inició la capacitación de las cuadrillas que van a colocar los adoquines en distintos sectores de la ciudad. Después habrá lugares donde se podrá hacer y otros donde no, de acuerdo a las características de cada calzada”, explicó.

Consultado por la reunión con la vecinal de La Floresta, aclaró: “Ese mismo día recibí a los referentes barriales antes de sus declaraciones. Vamos a largar un programa de adoquinados en la ciudad, aunque sabemos que puede gustar más en algunos sectores y menos en otros. Depende mucho del lugar”.

MIRADA HACIA EL PRESUPUESTO 2026

De cara al futuro inmediato, Ostoich confirmó que ya trabajan en el presupuesto 2026 , que deberá presentarse en poco más de un mes. “La impronta nos la marca el intendente: hacer fuerte hincapié en obras de infraestructura. Pero además de esas obras, vamos a avanzar con el mejoramiento de espacios públicos”, aseguró.

En este sentido, también adelantó que seguirán las gestiones para atender la situación del Camino Ara San Juan, que requiere una intervención conjunta con la provincia: “La energía del mar golpea contra el camino y no permite consolidar el talud, por eso es necesario el enrocado. Estamos gestionando con la provincia para poder hacerlo”.

Finalmente, Ostoich remarcó que el objetivo de esta etapa es dar respuestas concretas a las necesidades más urgentes de los vecinos y, al mismo tiempo, proyectar un esquema de obras estratégicas para los próximos años. “Este primer tiempo de gestión estuvo muy abocado a obras de servicios públicos para la gente. Y vamos a seguir en esa línea”, concluyó.