El cambio que dejó a algunos menos juntos que a otros en la política de Chubut

“ESTOS SON MIS RECHAZOS… SI NO LE GUSTAN, TENGO OTROS”

Tras el sorpresivo resultado electoral del domingo último, la escena política nacional no paró de reacomodarse, con las consiguientes repercusiones hacia cada provincia. Por supuesto, Chubut no fue la excepción, sino al contrario, ya que tuvo actores destacados por renombre en el plano nacional y por sus posiciones previas en l lo local. La decisión de Mauricio Macri para que Patricia Bullrich saliera a anunciar su apoyo a Javier Milei provocó sacudones que a más de uno (o una) dejó desacomodado, pero con rápida capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias.

Un caso palpable fue el de la diputada nacional Ana Clara Romero, que reacomodó su postura en apenas 5 días. La ex candidata a intendente de Comodoro había dicho el domingo, durante la transmisión de ADNSUR y Seta TV, cuando comenzaba a trascender la posibilidad de que JxC quedara fuera del balotaje, que ella bajo ninguna circunstancia votaría a Javier Milei y expresó un fuerte rechazo hacia su figura.

“No lo puedo asegurar”, respondió en principio, cuando se le preguntó si los votos de Bullrich podrían ir hacia Milei. “Además, nosotros tenemos muchas diferencias con el discurso de Milei. Macri nunca dijo que había que apoyarlo, lo he conversado personalmente con él y no es la postura. Esperemos que se sostenga”, manifestó el domingo por la tarde, al asegurar que no haría campaña por el libertario y marcar fuertes diferencias por su postura frente a las mujeres, por la dolarización sin dólares y otras propuestas que cuestionó en ese momento.

Sin embargo, antes de que finalice la semana, Romero cambió de posición: “Milei es la otra opción que tenemos, está claro que sólo quedan dos y tenemos que elegir la menos mala o la que esté más cerca de lo que nosotros planteamos. Siempre propusimos el cambio y dimos la pelea contra Massa –aseguró-. Además, confío en lo que dijo Patricia de que algunas cuestiones se van a moderar en el discurso de Milei. Voy a votar en contra de Massa y eso de alguna manera me invita a apoyar al otro candidato. Mi voto es negativo contra Massa y por la opción que queda”.

Bueno, parece que la postura de Macri no es la única que no se sostuvo.

NACHO ESTUVO EN LAS DOS CUMBRES

Otro que tuvo protagonismo en las movedizas arenas del súper martes pos-electoral, el día del anuncio de Bullrich en apoyo a Milei, fue el gobernador electo, Ignacio Torres. Ese día, las cámaras de televisión mostraron a la salida de la reunión en casa de la ex candidata a presidente, la imagen fugaz del actual senador, que salía del cónclave previo al anuncio. Por la tarde, se reunió con los demás gobernadores de Juntos por el Cambio, para expresar la postura de neutralidad en torno a las presidenciales del 19 de noviembre.

Sin embargo, por si quedaba alguna duda, de la participación en casa de ‘Pato’ la despejó el ex presidente Mauricio Macri, cuando Eduardo Feimann le reprochaba que muchos dirigentes estaban enojados con él, a partir de la postura asumida. Cuando el periodista capitalino le enumeraba los dirigentes "muy enojados con usted", entre los que mencionó a María Eugenia Vidal, Rogelio Frigerio y el gobernador chubutense, Macri lo frenó en seco:

“No, no. Nacho Torres estuvo en la reunión (en casa de Bullrich) –le dijo Macri-. Lo que pasa es que no se puede hacer una reunión de 70 personas. Además algunos no estaban en Buenos Aires, Rogelio estaba en Entre Ríos y no suceden así las cosas, porque van a una velocidad que tienen que ver con la angustia de la gente. Patricia se despertó el lunes y vio esa desazón y sintió que tenía que tomar una rápida decisión, para dar un rumbo a un montón de gente que quedó desamparada”.

Lo que no aclaró Macri fue si Torres expresó una postura en contrario durante esa reunión, o si se mostró a favor y luego cambió durante el cónclave de gobernadores.

CON SALIVA PASA MEJOR

Otro que pareció abrazar la fe libertaria es el ex diputado provincial del radicalismo, Eduardo Conde, al expresar su apoyo al candidato presidencial que enfrentará a Massa en la segunda vuelta. Eso sí, le puso condiciones, que no sabemos si el cruzado contra la casta aceptará:

“Si Milei, durante el tiempo que nos queda por delante antes de la elección asume el compromiso de adecuar su propuesta política a los postulados de Juntos por el Cambio, prefiero tragar saliva y acompañarlo", aseguró Conde, en una opinión publicada por La Letra Patagónica. El ex aspirante a la diputación nacional afirmó además que el apoyo de Bullrich a Milei implica “una reformulación de la propuesta libertaria” y advirtió que “acompañar a Massa es acompañar al kirchnerismo”.

UN LEÓN ENTRE LAS SÁBANAS

A todo esto Javier Milei disfrutó de una semana donde recuperó centralidad tras el sorpresivo segundo lugar en las elecciones de octubre, en las que no pudo crecer con respecto a las PASO de agosto. Sin embargo, tuvo un curioso desliz, que en este espacio no estamos en condiciones de interpretar, cuando hacía referencia al posteo de la ya famosa imagen del león abrazando al patito en sus redes sociales.

“Sólo en mi cuenta de Instagram, el posteo tiene 1 millón de likes, ey… -le dijo al periodista Esteban Trebucq, repasando las métricas del meme-. Lo que quiero decir –enfatizó, cuando el entrevistador le dijo que esos números no representan votos- es que así como hay un salame, o 3 salames operando a través de una computadora, ¿sabé qué? Mientras ellos miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas”.

Claro, si leerlo así resulta difícil de entender a qué se estaba refiriendo el candidato a Presidente de la Nación, tal vez aporte alguna pista adicional ver directamente el corte del video, donde el lenguaje corporal, el tono de voz y la mirada suman elementos para el análisis:

BIENVENIDOS, 'COMPAÑELIGIONARIOS'

Desde el PJ también vieron con buenos ojos el realineamiento de JxC y el cimbronazo que sintió esa fuerza política a partir de la decisión de Macri-Burllrich. “El radicalismo histórico ya se abrió de Macri –describió José González, titular del gremio de Comercio en Comodoro y de amplia trayectoria en el peronismo provincial-. Van a posibilitar un triunfo y tal vez una verdadera unión de los dos partidos con proyección nacional, no es momento para tibios”.

González subió la apuesta y aseguró que “muchos referentes del radicalismo van a votar a Massa, tal vez no lo van a decir abiertamente, pero en conversaciones por lo bajo aseguran que es así, porque no van a acompañar a Milei. Esto nos deja muy cerca del triunfo de Massa”.

BALL LE PUSO 'FRENO DE MANO' AL PRESUPUESTO JUDICIAL

En la reunión entre el futuro ministro de Economía de Chubut, Facundo Ball y los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, el economista pidió a los jueces que reduzcan el presupuesto proyectado para 2024, que asciende a 84.000 millones de pesos. El número es más que importante y en el marco de las limitaciones de recursos que ya se proyecta para la provincia, el pedido fue que se realice una readecuación para hacer actualizaciones trimestrales.

El 90% de los gastos del sistema judicial es para pago de sueldos, que se otorgan tanto en la evolución prevista en la provincia como de la mano de lo que dictamina la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El resto de los gastos tiene que ver con funcionamiento, en lo que gran parte lo insume la energía y la informatización del sistema, con gastos previstos en dólares, según según describió la presidente de la corte provincial, Camila Banfi.

A propósito del tema salarial, tal como anticipó ADNSUR la semana pasada a los suscriptores del Newsletter, también se confirmó la recomposición salarial para los agentes del Poder Judicial, que será de un 22% escalonado, a aplicar 5% en octubre, 5% en noviembre y 12% en diciembre.

LA SILLA VACÍA DE UNA MUJER EN EL GABINETE

Continúan las especulaciones en torno al cargo de ministra de Desarrollo Social en el gabinete del gobernador electo Ignacio Torres. Si bien no hay dudas de que ese lugar será ocupado por una mujer, en tanto de todos los cargos confirmados hasta ahora no hay ninguna representante del género femenino, hay distintas operaciones cruzadas, o lobbys de diferentes sectores, para instalar el nombre de una representante de su sector. Desde el ‘madernismo’ se sigue impulsando la inserción en ese rol de una ex diputada provincial por ese espacio, pero en los últimos días surgió una competencia importante. El nuevo planteo proviene de la cordillera, que ha ganado fuerte protagonismo de cara a la futura gestión, desde donde se postula a una mujer, esposa de un actual diputado que representa a aquella zona por el bloque del PJ. Para más datos, la mujer también fue diputada provincial y actualmente integra los equipos del Ministerio de Familia.