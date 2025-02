El bloque Arriba Chubut criticó la reforma de los artículos de la Constitución provincial

Diputados del bloque “Arriba Chubut” cuestionaron el tratamiento del proyecto en el que se aprueba la enmienda de los artículos 247° y 248° de la Constitución de la Provincia del Chubut.

En este marco, la primera minoría no acompaño el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, y el presidente del bloque, Juan Pais, cuestionó: “estamos destrozando el texto constitucional que fue pensado, tiene una armonía, y es independientemente de lo que cada uno pueda decir”.

“Lamentamos desde el bloque el tratamiento que se le ha dado a este proyecto, porque podría ser sancionada una norma muchísimo mejor, creo que más allá de las noticias con las que algunos se van a glorificar mañana están generando un perjuicio institucional al destrozar nuestra constitución provincial”, precisó Pais y resaltó que “quieren regular algo que ya está regulado”.

Ante la presentación del proyecto en el recinto por parte del bloque oficialista, el diputado comodorense sostuvo que “me parece que viviéramos en provincias distintas porque toda la situación que se refleja no existe, ya está vigente la Ley V N° 86 que paradójicamente ni siquiera es citada por una paupérrima exposición de motivos del proyecto de ley”.

En concordancia con sus compañeros de bloque, Pais recordó que “en esta provincia hubo legisladores que han sido juzgados mientras ejercían su mandato viendo los preceptos de esta ley”, y aseguró: “en consecuencia, los pronunciados privilegios que se mencionan, no existen, no son tales, y en última instancia lo que están haciendo es intentar adecuar la constitución a una ley que ya regula esos artículos, pero con un agravante, están destrozando la armonía del texto constitucional, la están reventando”.

“El fin de esto es que por todos lados se diga que Chubut es la primera provincia que no tiene fuero, pero es mentira, y será mentira porque permanece vigente la inmunidad de arresto, y por suerte no se les ocurrió meterse con la inmunidad de opinión, que es el pilar del sistema democrático y es el que nos permite a nosotros decir por ejemplo que se está hablando de esto para no hablar de que se quema toda la provincia y que mientras tanto tenemos un secretario de bosque que está paseando por España”, remarcó el diputado.

Por último, señaló que “se apuraron y quisieron sacar una enmienda constitucional para que se diga en La Nación, en Clarín, en TN y en todos los medios nacionales que Chubut es linda y que en Chubut no hay fueros, no hay privilegios; cuando en realidad se mantienen un montón de privilegios. Lamento mucho realmente porque hay otras discusiones más profundas”, e indicó que “desde nuestro bloque lamentamos la premura porque intentábamos manifestar estas cuestiones en la comisión, planteábamos que debía convocarse a juristas y especialistas para hablar de esta materia y hay que discutir mucho porque si rompemos la armonía del texto constitucional y dejamos esto plasmado”.

Por su parte, la diputada provincial Vanesa Abril, aseveró que “están buscando una herramienta de militancia política para las elecciones, lamento que no tomemos el tema con seriedad y no vuelva este tema a comisión o acaso alguno vino a esta Legislatura a esconderse, sino digan quién se está amparando en sus fueros”.

En tanto, el diputado Gustavo Fita atribuyó que “están queriendo imponer otro titular de prensa, pero está demostrado que no son democráticos, les molesta una opinión diferente. Los fueros no son privilegios, están para decir lo que queremos sin ser perseguidos, tenemos una provincia con un ministro que es fiscal y que puede presionar con sus dichos”.

A su turno, el legislador provincial Emanuel Coliñir afirmó “están priorizando la tapa de los medios, pero no estamos a la altura de la reforma de la Constitución, no quiero ser cómplice de algo que va a ser visto como un error con el tiempo, ante tanto discurso berreta hablando de privilegios”.

Al finalizar, la legisladora Norma Arbilla subrayó que “con el apuro que se está teniendo y la inmediatez que necesitan ustedes para aprobar este ley, más allá que dé luego se ponga a consideración de la ciudadanía, si tenemos mal redactado los artículos de la Constitución van a quedar incoherentes con el resto y van a cometer torpezas que son difíciles de revertir”

