DESCARTÓ FRENTE CON TORRES Y CRITICÓ A OTHAR Luque: “No estoy evaluando ninguna candidatura a diputado y sí voy a trabajar para volver a Comodoro en 2027” El ex intendente de Comodoro y último candidato a gobernador del PJ, Juan Pablo Luque, cuestionó la falta de fuerza del municipio y los legisladores nacionales para reclamar por la difícil situación de la industria petrolera. Si bien no descartó nada, dijo que no evalúa ser candidato a diputado en 2025 y cuestionó el acuerdo del sastrismo con el gobierno provincial.