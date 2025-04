Neuquén genera una especial atracción para la Nación de cara a las elecciones de medio término. La provincia renovará tres bancas en Diputados y otras tres en el Senado, donde el oficialismo es particularmente débil. El mapa político local no es tan claro como en otros territorios y, por ese motivo, La Libertad Avanza apunta a reforzar su propio espacio. Este fin de semana, con el visto bueno de Karina Milei, un grupo de referentes jóvenes que trabajan en Casa Rosada encabezará una actividad en la capital neuquina y recorrerá zonas petroleras. El grupo pretende dejar en claro que Javier Milei le presta atención a la Patagonia.

Las recientes incorporaciones de dirigentes del PRO a las filas libertarias y la buena sintonía con el radical Pablo Cervi entusiasman al armado que encabeza Nadia Márquez, quien intenta sostener un rol de opositora amigable del gobernador, Rolando Figueroa. De hecho, los dardos más fuertes contra la dirigente no provienen de los espacios más potentes, sino de sectores que en el pasado formaron parte del mileísmo, como el de Carlos Eguía, que acaba de denunciarla en la Justicia por la supuesta afiliación de personas fallecidas al partido provincial.

ACUSACIONES CRUZADAS: MÁRQUEZ BAJO LA LUPA

La acusación de las afiliaciones se sumó a una información que circuló con imprecisiones a lo largo de los últimos días. Se conoció que Márquez, junto con un grupo de personas, fue denunciada hace más de veinte años por impartir cursos sin homologación de las autoridades educativas. En diálogo con ADNSUR, la diputada reconoció que el episodio existió, pero negó de manera categórica haber sido condenada o haber tenido que cumplir una probation, tal y como circuló.

“Hubo una suspensión de juicio. Eso significa que la Justicia planteó que no es necesario mover todo el aparato estatal por una tontería y, para que la cosa no quede en la nada, se promovió una acción reparadora”, explicó. Esa acción consistió en la entrega de cinco litros de leche por mes a una organización social.

La demanda fue presentada a principios de los 2000 por una joven que denunció haber sido estafada por haber pagado por cursos de periodismo que no estaban avalados por las autoridades. Márquez le restó importancia: “Las iglesias dan talleres de costura o de teología y nadie se va a anotar al Consejo Provincial de Educación. Son herramientas para la gente”, dijo.

El asunto generó un debate no solo por la trayectoria de la diputada, sino también que planteó interrogantes acerca del alcance de la ley de Ficha Limpia de Neuquén. Para Márquez solo se trata de operaciones de prensa y se trata de un sinsentido, ya que en el corto plazo tampoco pretende competir por cargos provinciales.

Sin embargo, el tema llegó al Congreso nacional. En la reunión de diputados de La Libertad Avanza que presidió Martín Menem el jueves 24, el oficialismo discutió la posibilidad de que la presidencia de la comisión investigadora por el escándalo $Libra quede en sus manos y evaluó como opciones a Márquez y a la diputada tucumana Paula Omodeo. Que el nombre de la neuquina esté asociado a noticias vinculadas a estafas o defraudaciones podría no ser una buena estrategia.

Con respecto a la denuncia de Eguía por las supuestas afiliaciones truchas, Márquez respondió: “Nada de lo que dicen es cierto. Vamos a presentar la pericial caligráfica para acreditar que la persona en cuestión firmó y que en el interín falleció”.

Eso no es lo que dice el legislador neuquino, que hizo una presentación contra la escribana Cintia Zamora, la encargada de las afiliaciones. En la denuncia se habla de dos situaciones puntuales, la de un varón que falleció en agosto de 2024 y la de una mujer que murió en julio de 2024, y cuyas afiliaciones habrían sido certificadas en marzo de 2025. El dirigente también se presentó en el Colegio de Escribanos y solicitó la remoción de la profesional de la entidad.

Zamora, además de escribana, está al frente del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) en San Martín de los Andes. El asunto deberá resolverse en la Justicia. Márquez se defendió y sostuvo que Eguía encabeza una campaña en su contra. “Me detesta desde antes, pero más desde que quiso ser candidato a diputado y terminé siendo yo”, subrayó.

SIN ACUERDOS PARTIDARIOS, LA LIBERTAD AVANZA SUMA DIRIGENTES RADICALES Y DEL PRO

El diputado Pablo Cervi ya puede ser considerado un libertario más. El 16 de abril, el neuquino anunció que se iba del bloque de la Unión Cívica Radical para conformar La Liga del Interior con el resto de los “radicales con peluca” de la Cámara baja, Mariano Campero, Martín Arjol y Francisco Monti. Los legisladores dieron a conocer la noticia con una foto junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.



Márquez subrayó la “excelente relación” que tiene con Cervi. Todavía los nombres de las listas no están definidos y no está claro cómo jugará el diputado, cuyo mandato vence en diciembre. Cuando el gobernador radical Leonardo Zdero anunció que en Chaco su espacio se unió a La Libertad Avanza “para enfrentar al kirchnerismo”, se especuló con la posibilidad de replicar ese acuerdo en otros distritos. En Neuquén todavía es pronto para saberlo y la decisión no va a ser de los dirigentes locales, sino que será -o no- una orden que baje desde Nación.

El vínculo entre La Libertad Avanza y el PRO en Neuquén tiene sus particularidades. Desde que en 2023 el partido decidió sumarse al frente Neuquinizate buena parte de sus dirigentes pasaron a responder a Figueroa y ya no tanto a Mauricio Macri. Y aquellos que no se unieron al espacio del gobernador, están cada vez más cerca del armado de Márquez.

“A La Libertad Avanza se sumó David Schlereth, que fue diputado y presidente del Concejo Deliberante de Neuquén por cuatro años. Él dejó el PRO y se vino con nosotros. Ahora también se incorporó Nicolás Montero, que es un concejal joven que también viene del PRO. Pero eso no significa que tengamos definidas alianzas”, sostuvo Márquez.

Por estos días, el gobernador tiene una agenda cargada con Nación que incluye la concesión de las hidroeléctricas, la barrera sanitaria y proyectos petroleros. En la provincia, La Libertad Avanza necesita diferenciarse de Neuquinizate y la diputada subrayó: “Figueroa apoyó a Massa así que, en términos ideológicos, no somos lo mismo”.

Sin embargo, las diferencias no son tan claras a la vista. No solo porque la propia Márquez fue candidata de Figueroa en 2023, sino porque el gobernador trabaja en sostener un equilibrio con los libertarios de Nación y nadie, por ahora, pretende quemar puentes. “Intento ser una oposición constructiva”, es la frase con la que la diputada explica el equilibrio.

La titular de La Libertad Avanza en Neuquén se muestra confiada porque tiene el respaldo de la Nación. Una de las pruebas es la visita que realizarán Iñaki Gutiérrez, Eugenia Rolón y Mariano Pérez, entre otros, este fin de semana a la provincia. Se trata del grupo de jóvenes que tiene llegada directa al presidente y su gira neuquina es una señal de que la Casa Rosada está mirando con atención los movimientos en el mapa político local.