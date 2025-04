La última foto electoral de Chubut, en octubre de 2023, muestra en la categoría a diputados nacionales, el triunfo de La Libertad Avanza con 116.246 votos y tercero a Juntos por el Cambio con 71.333; es decir que -en conjunto- aquellas boletas que llevaban a Javier Milei y a Patricia Bullrich como candidatos a presidente, reunieron 187.500 sufragios, un 60 % del total de votos positivos.

Si bien era otro contexto, y hay variables que se modificaron, es el último registro que existe, y desde lo estratégico es un dato que es tomado en cuenta para el diseño de la próxima campaña: no habrá alianza con el espacio de Ignacio Torres, pero el armado de Karina Milei para esta provincia -donde su brazo ejecutor es el diputado César Treffinger- cuenta con una figura simpática para el PRO, como es la ministra Patricia Bullrich.

Bullrich fue la última candidata a presidente que tuvo el espacio de Ignacio Torres, y vino a Chubut en varias oportunidades, apoyando las campañas del entonces senador para llegar a la gobernación, y dando respaldo a otras figuras como Ana Clara Romero. Ahora, trabaja junto a César Treffinger y buscará que sus adherentes marquen con tilde el casillero de la lista violeta en la boleta única de papel.

Claro está que esto no es un dato que se dará sólo en Chubut, sino que forma parte de la discusión de Bullrich con Mauricio Macri a nivel nacional, y su portazo al PRO para pasarse a los libertarios ya como funcionaria clave del gabinete. Pero a la mirada chubutense, le interesa cómo puede impactar esto en el escenario de tercios que viene dominando la provincia en el reparto de votos.

Como ya explicamos en varias oportunidades, quien ocupe el tercer lugar en octubre, se quedará sin nada porque habrá solamente dos bancas en juego: las que dejarán Ana Clara Romero (del bloque del PRO) y Eugenia Alianello (Unión por la Patria).

De acuerdo al sistema D´Hont, las bancas se distribuyen de manera proporcional: ninguna fuerza parece tener el poder de reunir hoy un 55 o 60 % de los votos para sacar el doble de ventaja al segundo y así quedarse con los dos escaños en disputa. Por lo tanto, el escenario más probable indica una banca para la lista más votada y la otra banca para la segunda.

Y en este panorama, se dará una disputa de votos feroz entre Despierta Chubut y La Libertad Avanza, por el tipo de votante y cierta cercanía ideológica. En cambio, el frente que arme el justicialismo mira esa disputa desde afuera porque sus votantes serán los que se opongan a los dos oficialismos, el nacional y el provincial.

Para aclarar este punto, no es un dato menor el promedio de votos del PJ en 2023, que no bajó de 100 mil votos: obtuvo 111 mil en la provincial y 101 mil en la nacional. Y yendo hacia atrás, logró 82 mil en 2021 con la lista de Carlos Linares. Con ese piso electoral, en un universo donde votan 315 mil personas, tiene chances de ubicar al menos una banca.

Tiempo atrás, en noviembre, nos habíamos preguntado desde esta columna si La Libertad Avanza en Chubut era un partido con candado: a pesar del éxito nacional de la figura del presidente, no se veían locales partidarios en la provincia ni estrategias para sumar afiliados. Seis meses después, hay que decir que se nota un cambio, con aperturas de locales en el valle, en zona sur y próximamente en la cordillera, y la búsqueda de afiliaciones masivas.

Nueva impronta

A mediados de marzo, el diputado César Treffinger encabezó la inauguración de dos locales en Rawson y Trelew, y ayer hizo lo propio en la localidad de Sarmiento. En los próximos días se habilitará un local en el centro de Comodoro Rivadavia y están previstas nuevas inauguraciones en Puerto Madryn y Esquel.

Según se informó, el objetivo es que en estas sedes la gente pueda concurrir a llenar la ficha de afiliación, y se están organizando recorridas por las localidades del interior con la misma finalidad: sumar adherentes libertarios. Sin dudas, se observa una impronta más agresiva de salir a buscar el apoyo de los vecinos, saliendo del universo de X y de Instagram.

En Chubut, el brazo ejecutor de las órdenes y los tiempos que baja Karina Milei, es el diputado César Treffinger, que se convirtió en un mileista de “paladar negro”. Integra el círculo de máxima confianza en el Congreso, dentro del grupo que conduce el presidente de la Cámara, Martín Menem.

Treffinger votó sin fisuras cada uno de los proyectos de la Casa Rosada, y se opuso a todo intento de avanzar contra la figura de Milei. A diferencia de otros legisladores libertarios que rompieron filas, siempre se mantuvo con los pies en el plato y generó confianza.

Mostró lealtad y tiene llegada a “El Jefe” como se la conoce en el riñón interno a la hermana del Presidente. La frutilla del postre, fue el haber prestado su sello partidario de Ciudadanos por Chubut para que el partido de Milei tenga reconocimiento a nivel nacional, una movida que se gestó el año pasado y que dio mucha libertad de movimientos hacia octubre.

Quizás el gran defecto de Treffinger, es su falta de conocimiento entre los vecinos por no recorrer la provincia, no armar actividades con organizaciones intermedias, asociaciones civiles, u otros partidos políticos. Si lo hace, le da muy poca visibilidad. El resultado es que al legislador se lo ve muy poco y la mayoría de los chubutenses -fuera del círculo rojo de la política- casi no lo conocen.

Treffinger armó su figura surgiendo en 2021 de la mano del Pich y obteniendo en su debut unos muy destacados 44 mil votos. Luego estuvo en ese piso en la elección a gobernador y pegó el salto con unos engañosos 116 mil votos en 2023, porque no son propios, sino producto de ir pegado a la boleta que arrasó, que era la del candidato presidencial Javier Milei.

Ahora el desafío será armar una boleta competitiva y se están analizando nombres con un secreto total. En el riñón aseguran que está descartada la figura del hijo del diputado, el joven Valentín Treffinger, pero hay un operativo cerrojo para no filtrar ningún apellido que está en carpeta.

Dicen que los tiempos “los maneja Karina” pero hay un enorme riesgo: Javier Milei no irá en la boleta y no es fácil instalar un candidato. No existe en Chubut la chance de la movida que se hizo en CABA con Manuel Adorni, un vocero de altísimo perfil muy instalado en el imaginario popular porque su cara sale todos los días en los medios.

El factor Patricia

Si se observan los movimientos de Treffinger en el último año y medio, se verá que aparece muy poco en los actos públicos. Sus apariciones son contadas con los dedos de una mano y obedecen a una estrategia, ya que vienen previamente consensuadas desde Buenos Aires.

El legislador estuvo presente especialmente en las visitas que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo a Chubut en este tiempo. El dato no es casual, y tiene que ver con mostrar cercanía con la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio que se alejó de Ignacio Torres, con quien incluso llegó a mantener cruces mediáticos.

Más allá de haber llegado a un acuerdo con el comando unificado, Torres y Bullrich se enfrentaron verbalmente cuando Nacho desafío al gobierno de Milei en febrero de 2024 por el descuento de la coparticipación. Quedaron heridas y la relación nunca volvió a ser la misma. Un camino similar al que Bullrich tuvo con Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri.

Y en esas aguas va a pescar Treffinger para atraer a los simpatizantes, pocos o muchos, que la ministra de Seguridad tiene en Chubut. Por eso la defiende y la elogia cada vez que puede en redes sociales, y la acompañó en su visita a Comodoro para presentar el nuevo sistema acusatorio federal y el comando unificado.

También dijo presente en enero en la cordillera para estar junto a la ministra y Torres en el desalojo del parque nacional Los Alerces. Y se encarga cada vez que puede de armar agenda con Bullrich, como la reunión que se hizo en marzo con los familiares de Maximiliano Cifuentes, asesinado el 1° de enero en Comodoro.

Se trata de un efecto espejo al armado de Torres, quien dice que el frente Despierta Chubut incluye libertarios, y nombra a Laura Mirantes y Diego Brandán, quienes se pelearon con Treffinger y se fueron de La Libertad Avanza.

En el caso de Treffinger, anunciará que su espacio hará un frente sumando “al PRO de Patricia”, un artilugio que en la práctica no tiene aún nombres propios, porque nadie sabe responder quiénes son los referentes de Bullrich en Chubut, y es probable que no haya nadie en concreto.

Pero el efecto sería claro, en una campaña que será muy difícil para los dos oficialismos, el nacional y el provincial, ambos apremiados por contextos económicos muy ajustados: la oferta mezclará a libertarios del lado de Nacho y figuras del PRO del lado de Milei, lo que sumará a la confusión de aquellos votantes que no están informados al detalle de la vida política.

Bajo perfil

A cuatro meses de los cierres de alianzas y de presentación de listas, en Chubut La Libertad Avanza sigue cultivando el bajo perfil. Las reuniones de la dirigencia partidaria son muchas veces por zoom y no se difunden. Y Treffinger sigue eligiendo hacer posteos en sus cuentas antes que dar entrevistas en los medios de la región.

La próxima será una campaña de tono nacional, a favor o en contra del rumbo de la política económica de la gestión de Javier Milei. Más allá de los discursos que puedan llegar por canales porteños, en Chubut será necesario que la gente conozca a las figuras que se proponen para representar el espacio libertario.

La estrategia diseñada con Karina Milei seguramente se apoyará mucho en la imagen de su hermano, y las fotos o los videos editados por redes para difundir a los candidatos del presidente. Por eso, prefiere aún “no quemar” a los nombres que irán en las listas.

Pero el peligro es el exceso de confianza en la imagen presidencial, lo que sería un error: sería más acertado elegir nombres locales que tengan reconocimiento en la gente y que además puedan sumar algún caudal propio. Si los nombres son ignotos, sólo ocuparán un casillero para colgarse de la peluca de su líder.

Entre los pocos dirigentes que se puede inferir que integrará la lista por su cercanía con Treffinger, por mantenerse firme en el espacio y ya haber sido candidata en otras oportunidades, surge el nombre de la abogada Maira Frías, jefa de la oficina de Anses en Comodoro Rivadavia.

Pero recién se conocerán más detalles cuando lo defina Karina Milei, ya que ni Treffinger ni nadie de su espacio hace nada sin consultar a la líder. Por ahora, hay sondeos y se evalúan alternativas. En lo inmediato, la estrategia es seguir abriendo locales en las principales ciudades.

Es un avance respecto a 2024, pero en otros espacios ya hay candidatos que salieron a instalarse, como el justicialista Dante Bowen. Se trata de una carrera donde puede jugar en contra tanto apurarse como largar tarde. El espacio libertario necesita bancas de manera imperiosa para asegurar gobernabilidad, y en Chubut se jugará una áspera batalla.