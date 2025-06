Gregorio Dalbón, uno de los abogados defensores de Cristina Kirchner, confirmó que la exmandataria “cumplirá prisión domiciliaria” y aseguró que, finalmente, “se impuso la legalidad sobre el escarnio”.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el letrado manifestó que la Justicia decidió bajo “lo que el derecho ordena y la dignidad exige”. Además, agregó: “No será humillada, cumplirá su condena en prisión domiciliaria, como corresponde en un Estado de Derecho”, sostuvo.

“Este no es solo un logro jurídico. Es una victoria política, popular y ética en medio de una persecución sistemática que violó cada principio del debido proceso. Ganamos porque denunciamos que el juez de instrucción no era el juez natural, y por tanto la causa nació viciada”, enfatizó Dalbón.

Mhoni Vidente predijo más encarcelamientos en la política argentina tras la condena de Cristina Kirchner

En la misma línea, aseguró que también “ganaron” porque la Cámara que confirmó el procesamiento “era macridependiente” y “funcional” al poder que pretendía “proscribir a Cristina”.

Asimismo, indicó que, “expusieron” a los jueces de Casación y del Tribunal Oral Federal, quienes “jugaban al fútbol y al tenis” con el ex presidente Mauricio Macri y que “jamás debieron juzgarla”.

Para finalizar, remarcó que “ganaron” porque la Corte que convalidó la sentencia “fue construida por Pepín Rodríguez Simón, prófugo VIP y operador, en violación flagrante” de la Constitución Nacional.

La Corte Suprema confirmó la condena contra Cristina Kirchner y la expresidenta quedará detenida

“Cristina no está sola. El pueblo la rodeó, la defendió y la cuidó. Y eso, más que cualquier alegato, inclinó la balanza. Hoy el derecho venció al circo. La dignidad venció al odio. Y la verdad empezó a abrirse paso en medio de la infamia. Este es un paso. No el final. Pero es una señal clara de que no podrán doblegar a quien camina con el pueblo. A Cristina la condenaron, pero no lograron quebrarla. A Cristina la quieren proscribir, pero no podrán borrarla de la historia. Y si algún día la Justicia verdadera se decide a actuar, esta causa ser�� revisada y pulverizada por su falta absoluta de legalidad”, concluyó.

ASEGURAN QUE SERÁ NOTIFICADA VÍA ZOOM

La confirmación brindada por Dalbón se conoció luego de que trascendiera que el Tribunal Oral Federal N° 2 notificará esta tarde a Cristina Kirchner sobre la prisión domiciliaria, evitando que la expresidenta tenga que dirigirse a Comodoro Py este miércoles.

La reacción de Milei y de dirigentes chubutenses tras el fallo de la Corte contra Cristina Kirchner

Según informaron fuentes del Gobierno a TN, Cristina será notificada vía Zoom, por lo que no será parte de la movilización convocada por el PJ para este miércoles. En el caos de que se confirme, la decisión del juez Jorge Gorini desestimaría el pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes rechazaron este martes el pedido de prisión domiciliaria.