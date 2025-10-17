Cuando Alpesca se derrumbó, cientos de familias quedaron a la deriva. Más de una década después, una parte de esa historia sigue abierta en los tribunales laborales. Son cerca de 50 trabajadores que reclaman a Red Chamber, la empresa que se quedó con la explotación tras el proceso de expropiación por parte de la provincia, el pago de salarios e indemnizaciones que nunca llegaron.

“Estamos tramitando entre 40 y 50 causas”, explicó el abogado Nicolás Schick, representante de este grupo. “En todos los casos, Red Chamber fue demandada y en muchos ya hay sentencias firmes. La Corte Suprema ya dijo que deben asumir el pasivo laboral”, agregó el letrado.

El conflicto vuelve a aparecer en el centro de la escena tras la decisión del Gobierno de Chubut de finalizar el contrato por el que Red Chamber explota los bienes y permisos pesqueros de la ex Alpesca, en medio de acusaciones cruzadas sobre incumplimientos. Mientras la empresa estadounidense analiza la apertura de una nueva planta en Trelew, fue reemplazada en Puerto Madryn por la española Profand.

Una transferencia encubierta y una expropiación “simulada”

Red Chamber desembarcó en Chubut en 2014, cuando la provincia buscaba una salida para la crisis que dejó el retiro de Alpesca. Según Schick, la empresa estadounidense, a través de una subsidiaria, firmó un contrato para explotar buques, permisos y plantas, pero nunca asumió efectivamente la relación laboral con los trabajadores.

“Lo que hubo fue una transferencia de establecimiento, no una expropiación. Eso ya lo dijo la Corte. La expropiación fue declarada fraudulenta. Red Chamber explotó todos los activos de Alpesca, pero no se hizo cargo de las obligaciones laborales”, detalló el abogado.

En diálogo con ADNSUR, el letrado explicó que la ley laboral argentina establece que cuando una empresa toma el control operativo de otra, hereda también sus responsabilidades con el personal. Sin embargo, según denuncia, Red Chamber desconoció las antigüedades y las condiciones laborales de muchos empleados de Alpesca, comenzando “de cero” sin reconocer derechos adquiridos.

Una deuda que el Estado terminó pagando

La estrategia, según Schick, fue trasladar el costo al Estado provincial. “Red Chamber buscó siempre citar como tercero a la provincia, y los tribunales se lo rechazaron. La provincia no tiene nada que ver: lo que hicieron fue hacerle pagar a todos los contribuyentes los salarios de trabajadores de una empresa privada”, afirmó.

Entre 2012 y los primeros años de gestión de Red Chamber, el Estado chubutense entregó una asignación especial que funcionaba como un sustituto salarial, pero que no llegaba ni a un cuarto de un sueldo real. Muchos trabajadores quedaron en la indigencia. “Fue una ayuda exígua, alimentaria, que no alcanzaba para vivir”, recordó Schick.

La crisis golpeó directamente a la economía de Puerto Madryn. La planta dejó de funcionar, los buques quedaron amarrados y las promesas de inversión nunca se concretaron. “Las ganancias de Red Chamber fueron muy fuertes, pero la inversión fue mínima. No mantuvieron los buques; muchos están abandonados”, señaló el abogado.

Demandas, dilaciones y condenas

Las causas judiciales avanzan en la Justicia Nacional del Trabajo, con sede en Buenos Aires, ya que las empresas demandadas —Alpesca, AP Holding y Red Chamber— tienen domicilio legal en esa jurisdicción.

“Alpesca y AP Holding nunca se presentaron a contestar las demandas. La única que se presenta es Red Chamber, con medidas dilatorias. Buscan que el Estado se haga cargo. Pero ya hay condenas firmes. En algunos casos tuvimos que ejecutar porque no pagaron voluntariamente”, relató Schick.

La empresa, sostiene, es solvente. “Red Chamber es súper solvente. Tiene su holding en California y otras pesqueras en Mar del Plata. No hay problema de recursos: es una cuestión de voluntad. No quieren pagar”.

Vidas suspendidas

Detrás de las demandas hay historias humanas que atraviesan décadas. “Tengo representada a una trabajadora con 25 años de antigüedad. Pasó toda una vida en la empresa”, contó Schick. “La pesca es una actividad de alta siniestralidad. Muchos se jubilan anticipadamente por las condiciones duras del trabajo. Y un día, de golpe, quedaron en la calle, sin último sueldo y sin indemnización”.

Algunos cayeron en depresión, otros emigraron de la provincia. Incluso hubo intentos de suicidio. “Este pasivo laboral es el más importante que deja Red Chamber. Estamos hablando de vidas humanas, de gente que entregó su cuerpo y su salud a un trabajo que después no reconocieron”, remarcó el abogado.

Profand y el futuro de las causas

La salida de Red Chamber de Chubut, tras la rescisión del contrato por parte de la provincia, abre un nuevo escenario. Una empresa española, Profand, asumió la operatoria. Para Schick, el cambio de empleador no altera la situación jurídica: “Si Profand asume la explotación, también será responsable solidaria”. Así lo dice la Ley de Contrato de Trabajo. No importa cuántas sociedades intervengan: la relación laboral se mantiene.

Mientras tanto, los juicios siguen su curso. Se producen testimoniales, se acumulan pruebas, se libran oficios. “Estamos más allá de la mitad del trámite en la mayoría de los expedientes. Vamos a seguir hasta el final”, concluyó Schick.