El Frente de Todos cerró la campaña nacional de cara las PASO del domingo con un acto en Tecnópolis que tuvo como oradores a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

A la vicepresidenta se le “escapó” la verdad respecto de quiénes son en verdad los Reyes Magos y no pudo evitar pensar en que su propia nieta la estaba viendo en vivo.

En medio de su discurso, Cristina disparó: "ya estamos todos grandes, los reyes magos son los papás... Uh, ¿me van a matar los padres, no? Ay, sí me di cuenta".

Sucedió en el momento en el que la expresidenta arremetió contra los medios de comunicación y las líneas editoriales. “[Los periodistas] trabajan en una empresa y no pueden hacer lo que quieren, tienen que hacer lo que dice la empresa. Eso yo lo respeto, porque el laburo es sagrado y para los periodistas también, si no, los echan”, afirmó Cristina.

“Ahora va a haber una catarata [de periodistas] diciendo: ‘Yo digo lo que se me da la gana’. Pero no... che, somos todos grandes. Basta, viejo. Los Reyes Magos son los papás, no jorobemos más”, aseguró, dando a entender que su punto de vista y explicación eran obvios.

Si bien luego siguió su discurso, inmediatamente advirtió que tal vez había personas que no iban a comulgar con lo que acababa de decir sobre la veracidad respecto de los Reyes Magos. Entonces, dejó una frase por la mitad y, mirando hacia el sector donde estaba el presidente Alberto Fernández y la precandidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz, preguntó: “Me van a matar los padres, ¿no?”.

Arrepentida por lo dicho, la vicepresidenta se agarró la cabeza y señaló: “Sí, me di cuenta. Ay, esta cosa que se me sale”. Detrás de ella, en el escenario, podía verse al Presidente riéndose y tomándose la situación con humor.

Asimismo, Cristina hizo referencia a su nieta Helena, la hija de Florencia Kirchner y Camilo Vaca Narvaja: “Helena está mirando. Por favor corten esa parte, que los padres me van a matar y con mucha razón”.

Con información de La Nación, Télam e Infobae