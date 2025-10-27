El lanzamiento de Provincias Unidas, un frente integrado por gobernadores dialoguistas que decidieron no construir alianzas con La Libertad Avanza en sus distritos, buscaba posicionarse como una alternativa frente a la polarización entre el oficialismo y el peronismo. Sin embargo, el resultado de la elección de este domingo marca que esa propuesta no tuvo la performance esperada.

En Chubut, el frente oficialista del gobernador Ignacio “Nacho” Torres se ubicó tercero, detrás de La Libertad Avanza y Unidos Podemos, y no logró quedarse con ninguna de las dos bancas que ponía en juego la provincia en la Cámara de Diputados.

Aunque se presentó bajo el nombre Despierta Chubut, la construcción política del espacio se enmarcó bajo el paraguas nacional de Provincias Unidas, aspecto que quedó claro durante el encuentro realizado en Puerto Madryn, con la presencia de todos los mandatarios que integran el espacio.

Los malos resultados se repitieron en Córdoba, donde Provincias Unidas tenía como candidato al exgobernador Juan Schiaretti; y en Santa Fe, donde el gobernador Maximiliano Pullaro se había puesto al frente de la campaña. También perdieron en Santa Cruz, donde gobierna Claudio Vidal; y Jujuy, con Carlos Sadir. El único que logró imponerse fue Gustavo Valdés, en Corrientes.

En Santa Fe, por ejemplo, la ola violeta superó el 40% de los votos y el oficialismo logró cuatro diputados de los nueve que renovaba la provincia.

