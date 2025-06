Dólares fuera del sistema: el Gobierno anunció que no se perseguirá más a quienes los guarden

El Gobierno nacional oficializó el lanzamiento del régimen de “Inocencia Fiscal”, un nuevo esquema impositivo que busca regularizar activos no declarados, especialmente dólares fuera del sistema financiero. El anuncio fue realizado este jueves en Casa Rosada por el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, junto al titular de la Agencia de Recaudación de Argentina (ARCA), Juan Pazo.

El régimen se enfoca en dos aspectos principales: por un lado, la modificación del régimen general de fiscalización; por otro, la implementación de un nuevo sistema simplificado para el Impuesto a las Ganancias. Según los funcionarios, la medida apunta a reducir la presión fiscal sobre los contribuyentes que mantienen ahorros fuera del sistema formal y permitir la normalización de su situación sin sanciones penales.

Ley Penal Tributaria: el Gobierno presentó un proyecto con cambios impactantes en los montos

Durante el anuncio, Espert afirmó que el Estado dejará de “perseguir” a quienes posean dólares no declarados, y que ya no se los tratará “como si fueran delincuentes”. La nueva política pretende fomentar la formalización de activos mediante incentivos fiscales y sin medidas punitivas. También apuntó contra algunas provincias que aún no adhirieron al régimen, e instó a sus gobernadores a sumarse.

Por su parte, Juan Pazo confirmó que 14 provincias ya firmaron el convenio de adhesión y anticipó que otras dos lo harán en los próximos días. También explicó los cambios técnicos incluidos en el proyecto de ley denominado “Principio de Inocencia Fiscal”, que será tratado en el Congreso.

Trump despidió a Elon Musk luego de su polémica gestión en el gobierno de Estados Unidos

Uno de los cambios centrales será la elevación de los montos mínimos que pueden dar lugar a investigaciones por evasión. Hasta ahora, cualquier diferencia de 1,5 millones de pesos podía iniciar una causa por evasión simple. Con la nueva normativa, ese umbral será significativamente mayor, aunque aún no se precisó el nuevo monto.

Además, el plazo de prescripción para que ARCA inicie determinaciones tributarias se reducirá de cinco a tres años, siempre y cuando los contribuyentes hayan presentado sus declaraciones juradas en tiempo y forma. En caso de incumplimiento, se habilitará la regularización mediante el pago del monto adeudado, sin consecuencias penales.

Torres: “Despierta Chubut es un frente opositor al Gobierno Nacional”

“El nuevo criterio establece que los problemas impositivos se resuelven pagando. Vamos a dar todas las instancias necesarias para que los contribuyentes normalicen su situación”, explicó Pazo. El funcionario también remarcó que esta modificación busca evitar futuras persecuciones tributarias a ciudadanos que cumplan con el régimen.

El segundo eje del proyecto es la creación de un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, al que podrán adherirse tanto personas como empresas. Según explicó el titular de ARCA, quienes ingresen al sistema pagarán el tributo solo sobre la facturación del período declarado, sin que se tenga en cuenta la variación patrimonial ni el nivel de consumo personal.

Por ejemplo, si una persona compra varios inmuebles pero declara ingresos compatibles con esa operación, ARCA calculará el impuesto únicamente sobre lo facturado y no sobre el patrimonio adquirido. El objetivo de este modelo es brindar mayor previsibilidad y reducir el margen de discrecionalidad en la fiscalización.

Paro de médicos en Chubut: reducen la atención en los CAPS y no habrá consultas los sábados

Pazo aseguró que el nuevo régimen tendrá carácter permanente y no podrá ser revertido por futuras gestiones. “Este esquema blindará a los contribuyentes frente a posibles cambios políticos. No se podrá volver atrás con políticas fiscales que penalicen el ahorro o el consumo”, afirmó.

Finalmente, el funcionario convocó a la ciudadanía a sumarse al nuevo sistema: “te adherís, pagás y te despreocupás. Vamos a dejar atrás un modelo de persecución para pasar a uno de cumplimiento voluntario y simplificado”.

Chubut adhirió al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias: cómo funciona y cuáles son las ventajas

El proyecto será tratado próximamente en el Congreso, y el Gobierno espera que las provincias que aún no se sumaron lo hagan en el corto plazo. Hasta el momento, se mostraron reticentes distritos como Buenos Aires, Formosa, Tierra del Fuego, La Rioja, Santa Cruz, La Pampa, Santiago del Estero y Santa Fe.