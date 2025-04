La implosión que vive el peronismo en provincia de Buenos Aires, blanqueada este lunes con el anuncio del gobernador Axel Kicillof de desdoblamiento de las elecciones provinciales un mes antes que las nacionales, contra el planteo de Cristina Kirchner y su espacio, divide aguas en el peronismo de todo el país.

El rebote de esta interna es inevitable y cada figura del PJ va fijando postura respecto a qué lado de la vereda se posiciona: la disputa Axel-Cristina está instalada y en el caso de los chubutenses, es interesante ver cómo puede repercutir en el bloque de legisladores nacionales de ese espacio.

Como se sabe, son tres figuras de Chubut dentro de Unión por la Patria que están actualmente ocupando bancas: uno es el senador Carlos Linares, quien ya la semana pasada en declaraciones a Seta TV dejó en claro su mirada, al asegurar que Cristina es la única líder dentro del peronismo.

Glinski: "Bowen debe ser el candidato a diputado del PJ" y "si me toca me animo a ir por la gobernación"

Esta opinión no fue compartida por la madrynense Eugenia Alianello, quien -a diferencia del senador- dijo que es evidente que no hay una síntesis en el liderazgo sino diferentes posturas, sin atacar a nadie, y respaldó las decisiones de Kicillof como un gobernador respaldado en las urnas que toma decisiones en defensa de su provincia.

Mientras la diputada defendió la decisión de Kicillof, su compañero de bancada, José Glinski volvió a reconocerse como parte del kirchnerismo y se deshizo en elogios a la ex presidenta, a quien defendió como “el mejor cuadro político del país desde el 83” y se preguntó “¿cómo pueden querer jubilar a Cristina? Eso no existe”.

¿Nace un nuevo escenario en Chubut? La chance de un candidato “tapado” que haría daño al PJ y podría desequilibrar el reparto de votos en tercios

AUTONOMÍA

Consultada por el anuncio de Kicillof de avanzar en un desdoblamiento contra la opinión del kirchnerismo, Eugenia Alianello sostuvo que “hay que respetar las autonomías, es un dirigente que ha sido reelecto en la provincia mas grande del país, difícil de gobernar, que se ha plantado en defensa de los bonaerenses en contra de las medidas que ha ido tomando el gobierno nacional”.

La legisladora sostuvo que “es parte de la vida de los partidos respetar las decisiones de los dirigentes, como fue en su momento cuando se presentó la lista de Quintela” y aclaró “esto no es traicionar a nadie, es algo que hace falta, y el resultado de las ultimas elecciones nos tiene que hacer repensar algunas cuestiones”.

Sobre la dicotomía Axel-Cristina dijo que “se trata de instalar una pelea que no es real, hay un gobernador planteando una posición y tomando decisiones respecto a su provincia y eso nada tiene que ver con atacar a Cristina, todo lo contrario”.

Linares: "La conducción del PJ tiene nombre y apellido, se llama Cristina Kirchner"

Agregó que es cierto que “la unidad no se ha logrado sintetizar de la manera que se pretendía, pero un puente se sostiene de los dos lados” pero en cambio “lo más fácil es acusar a Kicillof sin tener en cuenta como se llega hasta acá”, por lo que lamentó “plantear esas divisiones no sirve, no suma”.

Respecto a los dichos de Linares, quien no ve discusiones en el liderazgo, Alianello dijo “no hay una síntesis en la conducción y eso esta claro, respeto mucho la figura de Linares y nadie puede cuestionar lo que representa Cristina, pero no quiere decir que haya una síntesis, y uno por decirlo no se está enfrentando”.

JUBILACIÓN APURADA

Consultado sobre estas divisiones en el programa “Sin Hilo”, José Glinski no dudó en afirmar “reconozco la conducción de Cristina y siempre me reconocí kirchnerista, lo que no estoy es en una organización como La Cámpora, pero si me identifico en espacio”, y sobre lo que se vive en Buenos Aires indicó “cada territorio juega sus propias reglas, en la provincia tenemos una cosa atomizada, más rupturista. Hay una disputa grande sobre las reglas del juego”.

Claudio Vidal, el equilibrista: los vasos comunicantes para sostener el vínculo con Nación

En este punto, el legislador se plantó firme en defensa de la ex presidenta y sostuvo “hay una idea muy presente de que hay que jubilar a Cristina, y es una pavada total, eso no existe en la política ¿quién se jubila en la política?”.

Para el diputado comodorense, retirar a Cristina de la escena sería un error: “ella tiene ascendencia en la sociedad, para bien y para mal, es una actriz principal de la política argentina, y probablemente sea el cuadro político más importante del 83 a la fecha”, opinó.

Kicillof anunció el desdoblamiento de las elecciones en Buenos Aires y propuso suspender las PASO

Tratando de quitar drama al asunto, dijo “hay discusiones sobre liderazgo, sobre poder que se van a poner en juego en la próxima elección, pero hay que desdramatizar. Cada uno tiene su responsabilidad”.

También se refirió a los acuerdos con el gobierno de Javier Milei que hacen gobernadores peronistas, y dijo que es propio de su tarea: “por ejemplo los de Catamarca y Santiago del Estero ante determinadas situaciones han tomado decisiones propias del ejercicio del poder”, indicó Glinski.

Para el diputado “hay que desdramatizar un poco, hay que ponderar los problemas que encara un gobernador que tiene que negociar permanente con el ejecutivo nacional” y explicó que “si queremos construir una alternativa, los vamos a tener que volver a llamar y tenerlos otra vez con nosotros, y comprender determinadas situaciones”.