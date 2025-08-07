En una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada de este jueves, la oposición en la Cámara de Diputados le propinó una de las derrotas más significativas al gobierno de Javier Milei desde su asunción. Con una agenda propia, logró aprobar proyectos clave, rechazar decretos presidenciales y forzar el tratamiento de temas sensibles, dejando en evidencia la fragilidad del oficialismo en el recinto.

A lo largo de 12 votaciones trascendentales, según publicó NA, el oficialismo no consiguió frenar el avance de la oposición, que actuó de manera unificada para imponer su estrategia legislativa en un contexto de alta tensión y cruces verbales dentro del recinto.

Dos leyes con media sanción

Uno de los puntos más destacados de la jornada fue la aprobación de dos proyectos de alto impacto social:

Financiamiento universitario: Con 158 votos afirmativos, se aprobó la iniciativa que garantiza recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales y busca recomponer los salarios docentes, en medio de una crisis presupuestaria del sector.



Emergencia Pediátrica (Ley Garrahan): Con 159 votos, la Cámara dio media sanción a la declaración de emergencia sanitaria en salud pediátrica y residencias médicas, apuntando especialmente al Hospital Garrahan y a otras instituciones similares del país.

Rechazo a cinco decretos presidenciales

En otro revés para el Ejecutivo, la Cámara baja rechazó cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) vinculados a reformas clave impulsadas por el gobierno:

Disolución de organismos dependientes del Ministerio de Economía. Reorganización de la Secretaría de Transporte. Reforma de estructuras en el área de Cultura. Cambios en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Creación de un régimen de excepción para la Marina Mercante.

Estos decretos formaban parte de la reestructuración del Estado propuesta por el presidente Milei, y su rechazo representa un golpe político e institucional para el oficialismo.

Emplazamientos a comisiones

La oposición también logró que se emplazara a distintas comisiones para que se aborden, de forma obligatoria, cinco proyectos relevantes:

Dos propuestas de los gobernadores referidas a la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles.

Declaración de emergencia en Ciencia y Tecnología.

Un proyecto específico sobre la enfermedad de Alzheimer.

La activación del funcionamiento de la comisión investigadora por la estafa financiera conocida como “LIBRA”.

Cómo votaron los dipuados chubutenses

La ley de financiamiento universitario contó con el voto afirmativo de Jorge “Loma” Ávila (Encuentro Federal), Eugenia Alianiello (Unión por la Pratia), José Glinski (Unión porn la Patria). César Treffinger, de la Libertad Avanza, votó en contra, mientras que Ana Clara Romero (Pro) se abstuvo.

Idéndito fue el comportamiento de los legisladores chubutenses en lo referido al proyecto de ley de Emergencia Pediátrica.