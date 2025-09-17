Diputados rechazó los vetos de Milei a las leyes de financiamiento universitario y de fondos para el Garrahan

Miguel Ángel Pichetto confirmó que votará en contra de los vetos de Milei y defiende la educación y salud pública

Miguel Ángel Pichetto, confirmó que su bloque votará en contra de los vetos presidenciales de Javier Milei a las leyes que garantizan fondos para el Hospital Garrahan y las universidades públicas.

Pichetto resaltó que, sin la sensibilidad y responsabilidad del Congreso para atender las demandas sociales, el sistema universitario y un referente de la salud pública como el Garrahan podrían haber caído en una crisis terminal.

La oposición logró quórum en Diputados y comenzó la sesión para debatir los vetos de Milei

El legislador afirmó que, a pesar de las críticas hacia algunos sectores por “ser gastadores que buscan aumentar el gasto”, en los dos años de gobierno actual no se pudo debatir un presupuesto nacional ni establecer prioridades claras. “Todos coincidimos en la prioridad que representan la educación y la salud, así como en mantener al Garrahan y a las universidades públicas, donde muchos nos hemos educado”, añadió.

En ese contexto, Pichetto denunció que el Ejecutivo busca culpar al Congreso y descalificarlo para deslegitimar las demandas sociales, cuando en realidad “son reclamos legítimos”.