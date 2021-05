Este jueves volvió a sesionar la Legislatura del Chubut, y uno de los puntos centrales fue la sanción de una reforma a una ley para permitir, de manera excepcional, el desvío de fondos de una cuenta de gastos de funcionamiento, para el pago de una masa salarial en dos cuotas al personal legislativo, al que se le deben dos meses de atraso. De este modo, van a cobrar en las fechas del 28 de mayo y 18 de junio uno de esos sueldos atrasados, y el otro mes lo cobrarían en cuatro cuotas en los próximos meses. Según se aclaró, la norma no alcanza a autoridades superiores, diputados y planta política, pero de todos modos, hubo una polémica con la diputada de Camioneros, Tatiana Goic, quien cuestionó la medida.

Según expresó Goic, “no voy a votar un proyecto que prioriza las necesidades de unos trabajadores por sobre otros, me niego a que 27 diputados elegidos decidan quienes comen y quienes no, dejando un antecedente funesto”. Explicó que “estoy al tanto de que hay un acuerdo entre los bloques para apoyarlo” y pidió “que se excluyan expresamente los diputados del cobro”.

Luego se preguntó “qué cambio en la postura de los diputados en el último año, ya que antes se oponían” y sostuvo que “todos los trabajadores necesitan su salario, porque tiene carácter alimentario, ¿con que derecho decidimos qué trabajadores van a comer y cuáles no? Se jactan de una solidaridad con plata ajena, porque es plata de la provincia”. Para Goic, “no es más importante el empleado legislativo que los de la salud, la policía o los docentes”, a quienes “les ofrecen pagar en seis cuotas”.

La respuesta llegó del presidente del bloque oficialista, Juan Pais, quien sostuvo “estamos acudiendo a una herramienta excepcional para solucionar un problema con fondos de la Legislatura” y admitió que “lo ideal sería que estén los sueldos al día, pero no es la realidad que atravesamos los chubutenses”.

"Los empleados legislativos tienen derecho a cobrar, y acceden a cobrar de esta manera porque entienden que es el único mecanismo posible en este momento” aclarando a Goic que “tal vez no leyó el dictamen, donde se expresa que todas las autoridades superiores de la casa están excluidas, incluidos los diputados. Una vez más asistimos a un mensaje, de que los trabajadores tienen que cobrar, pero no va a acompañar que cobren”.

Por su parte, la presidenta del bloque del Frente de Todos, Adriana Casanovas, indicó “me sumo a las palabras del diputado Pais, esto se trabajó en la comisión paritaria, donde todos los bloques tenemos algún representante, y fue un acuerdo que se hizo. La plata que se decidió ocupar en los sueldos estaba dentro de Legislatura para funcionamiento, y le cambiamos el destino. Estamos excluidos todos los funcionarios políticos, y al utilizar la plata de la Legislatura le damos la posibilidad al Ejecutivo a que disponga de ese dinero para destinar a otros ministerios”, sostuvo.

Luego volvió a hablar Goic, quien dijo a Pais “si reconoce el carácter alimentario del salario, que le informe al gobernador, porque viene incumpliendo hace 3 años, ya que es el presidente de la bancada oficialista”, y respecto a la comisión paritaria, dijo que “no tiene la facultad de pagar salarios, no podemos tomar ninguna decisión. El pago de salarios es una facultad del Ejecutivo, no del Legislativo”. Finalizado el debate, la votación terminó con 26 votos a favor y sólo 1 en contra, de la diputada de Camioneros, Tatiana Goic.

OTROS TEMAS

En el inicio de la sesión, se acompañó en votación dividida la resolución 144 para prorrogar las sesiones virtuales durante el mes de junio, que terminó con 18 votos positivos, 1 abstención de Pagliaroni (UCR) y los votos negativos del bloque Chubut Unido, la radical Aguilera, Tatiana Goic y los justicialistas Mansilla y Saso.

Además, se aprobaron tres pedidos de informe impulsados desde el bloque del PJ-Frente de Todos, dirigidos al Poder Ejecutivo. Uno fue presentado por los diputados Baskovc, Saso, Mantegna y Williams, sobre la deuda emitida en moneda extranjera al 1º de mayo de 2021.

En el proyecto aprobado, se pide “saldo de la deuda al 01 de mayo de 2.021 en moneda nacional (letras de tesorería, fondo fiduciario federal y/o cualquier otro tipo de instrumento financiero) detallando: 1) Fecha de emisión; 2) Fecha de Vencimiento; 3) Fecha de ingreso, monto y destino de los fondos; 4) Tasa de interés aplicable; 5) Monto a abonar a la fecha de vencimiento; 6) Garantía otorgada; 7) Ley de la Provincia del Chubut que autorizo el endeudamiento, Decretos y Resoluciones del Ministerio de Economía; 8) Normativa Nacional que autorizó el endeudamiento”.

También se aprobó un pedido por el cual solicitan informes al Poder Ejecutivo Provincial, sobre el saldo de la deuda al 1º de mayo de 2021, en moneda nacional, (letras de tesorería, fondo fiduciario federal y/o cualquier otro tipo de instrumento financiero).

Según este requerimiento, se pide: “a) Saldo de la deuda emitida en moneda extranjera al 01 de mayo de 2.021, detallando características, estructura y condiciones de la misma; b) Detalle de los vencimientos y monto a pagar de la deuda pública reestructurada, detallando monto de las cuotas, discriminando amortización de capital, intereses y gastos, hasta la fecha de su cancelación total; c) Monto abonado y nombre de las personas jurídicas a cargo de la reestructuración de la deuda y nombre de los asesores legales y financieros contratados por la Provincia del Chubut y monto percibido por los mismos”.

Y el tercero de los pedidos, presentados en todos los casos por los diputados Baskovc, Saso, Mantegna y Williams, apuntó sobre el listado de municipios, comisiones de fomento y comunas rurales que optaron por percibir el préstamo otorgado por la citada Ley que autorizó el préstamo del Fondo Fiduciario Federal por $ 5 mil millones. Allí sostienen que “al día de la fecha existen municipios de la Provincia de Chubut que habiendo optado por la percepción del préstamo no han recibido el mismo”.

Por ello, exigen que “con el fin de conocer los municipios que han optado por el endeudamiento y aún no han percibido dichos fondos y las causales de la demora: a) Listado de municipios, comisiones de fomento y comunas rurales que optaron por percibir el préstamo otorgado por la citada ley y montos transferidos desde la sanción de la misma hasta el día de la fecha; b) Listado de municipios, comisiones de fomento y comunas rurales que, habiendo optado por la percepción del préstamo, aún el Poder Ejecutivo Provincial no ha transferido los fondos, como es el caso de la Municipalidad de Trevelin; c) Explique el Poder Ejecutivo Provincial las causales por las cuales se ha demorado, como en el caso de la Municipalidad de Trevelin, la transferencia del préstamo en cuestión”.

ORDEN DEL DIA

Además de autorizar la afectación de los fondos existentes que se transfieran por la aplicación de la Ley 11 N°213, para el pago de los salarios y sus contribuciones de los empleados de la Honorable Legislatura, explicado anteriormente, los diputados aprobaron el resto de los temas del Orden del Día, como el acuerdo para designar a Nancy Noemí Arnaudo, seleccionada para ocupar el cargo de jueza de Ejecución en la ciudad de Rawson.

También se dio el visto bueno a la adhesión de la provincia al Decreto Presidencial N°123/21, de fecha 23 de febrero de 2021, así como a la adhesión a la Ley Nacional N 27.535, que permite agregar a los contenidos curriculares el derecho a recibir educación sobre el folclore argentino en todos los niveles del sistema educativo nacional.

En otro orden, se aprobó el Convenio Marco de "Protección integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia", enviado por el gobierno, y se declaró de interés legislativo la Campaña de Castración, organizada por la Fundación Patitas Rawsenses, para perros y gatos, a realizarse mensualmente y por el lapso de un año, en la ciudad de Rawson.

Por otra parte, se declaró de interés legislativo el Proyecto WEKUFU, experimento poético teatral gestionado por el Grupo La Escalera, destinado a los alumnos de establecimientos educativos, secundarios y terciarios, públicos y privados, de la ciudad de Puerto Madryn, y además se declaró de interés legislativo el Programa Huertas Conectadas.

Finalmente, se sancionó la propuesta de los diputados Nouveau, Pais, Ingram y Mongilardi del Bloque Chubut al Frente, y Pagliaroni, del Bloque Unión Cívica Radical por el cual sustituyen artículos de la ley IX 49.

INGRESOS

Varios proyectos tomaron ayer estado parlamentario y fueron derivados a comisiones, entre ellos: proyecto de Ley Nº026/21, presentado por la diputada Andén (Bloque Chubut al Frente), por el cual instituye el día 31 de octubre de cada año, como el “Día de las Iglesias Cristianas Evangélicas y Protestantes”; y el proyecto de Ley Nº027/21, también de Zulema Andén, por el cual crea la Entidad de Derecho Público no estatal, “Consorcio de Gestión del Viejo Expreso Patagónico La Trochita”.

También pasó a comisiones el proyecto de Ley Nº028/21, presentado por los diputados Aguilera y Pagliaroni (Bloque UCR), por el cual sustituye el artículo 102º de la Ley II Nº76, Ley que regula la Administración Financiera y el Sistema de Control Interno del Sector Público Provincial.

Y tomó estado parlamentario el proyecto de Ley Nº029/21, presentado por el diputado Eliceche, del Bloque Visión Peronista, por el cual sustituye artículos de la Ley V Nº71, Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Respecto a los proyectos de Declaración, se presentaron tres: los diputados Aguilera y Pagliaroni (bloque UCR), piden la necesidad de recategorización de Hospital Sub-Zonal a Zonal, al Hospital Santa Teresita de Rawson; también Aguilera y Pagliaroni, piden se declare de interés educativo provincial la Carrera de Ingeniería Pesquera y la Tecnicatura en Administración Portuaria, dictadas por la Universidad Tecnológica Nacional, Sede Facultad Regional Chubut.

Y finalmente el Proyecto de Declaración Nº016/21, fue presentado por los diputados Williams y Mantegna (Bloque PJ Frente de Todos), por el cual la Legislatura “vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación, proceda a la revisión de los proyectos existentes en materia de infraestructura eléctrica y comunicaciones, para la zona de cobertura sobre la Ruta Provincial Nº71”.