RAWSON (ADNSUR) - Como era de esperar, en una sesión que fue presidida por el vicepresidente primero Roddy Ingram ante la ausencia del vicegobernador Ricardo Sastre, el tema central de las intervenciones de los legisladores durante la Hora de Preferencia, fue la cuestión de los incendios que provocaron un desastre ambiental en la comarca andina, así como la respuesta dada desde el estado y la solidaridad de los vecinos chubutenses. En general, hubo un repudio generalizado al ataque al Presidente, y ciertos cruces entre oficialismo y oposición por las actitudes de los funcionarios. En concreto, se aprobaron dos pedidos de informe, uno del PJ y otro de la UCR.

El primero en introducir el tema fue el legislador cordillerano Pablo Nouveau, del oficialismo, quien agradeció las donaciones de toda la gente, e hizo un reconocimiento especial a brigadistas, bomberos, personal de salud y seguridad. Afirmó que “lo mejor es trabajar y coordinar esfuerzos sin ningún tipo de banderas políticas mezquinas, nuestros vecinos no se merecen que se los caranchee con internas partidarias”.

Además, hizo un pedido a la justicia para que “investigue y condene a los responsables, porque el daño ambiental ha sido terrible, y también los daños materiales y psicológicas. Dos ciudadanos han muerto y muchos están siendo atendidos en los hospitales. Necesitamos una explicación veraz sin teóricas conspirativas incomprobables”.

A su turno, la justicialista Mónica Saso repasó los aportes realizados por la Nación y lamentó que “sin embargo la noticia fue otra; nuevamente se muestra a nuestro país la peor cara”, a lo que expresó “el más enérgico repudio por los ataques de un minúsculo grupo de personas contra el Presidente y su persona, y el aprovechamiento político de hechos tan lamentables por parte del gobierno provincial”.

“Lo ocurrido es de una gravedad insuperable”, sostuvo Saso, y afirmó que los dichos del ministro Federico Massoni “han sido de una enorme gravedad desde el minuto cero, echando toda la culpa a dirigentes de nuestro espacio”. Agregó que “en dos ocasiones acusó al PJ como instigador y cómplice en los incidentes, incluso dijo que los instigadores eran funcionarios de Lago Puelo”.

“Solicitamos desde el bloque este pedido de informes para que otorguen datos certeros”, dijo antes de que se apruebe una serie de preguntas dirigidas a Massoni, respecto a si notificó que el gobernador formaría parte del acto y para que adjunte esos documentos; también cuáles eran los efectivos de la comitiva de seguridad de Arcioni, cuál era el itinerario y los cambios incluidos por los organizadores, el detalle de nombres de los 130 efectivos y sus funciones; también a que se refirió cuando dijo que el Presidente fue enviado “a la boca del lobo”, y todos los datos de la camioneta Duster, si el vehículo pertenece a la policía, se individualice los agentes y su ubicación ese día.

También desde la UCR se presentó un pedido de informes para conocer acciones de prevención e inversión en la comarca por parte del Estado, y para esclarecer anteriores atentados, ya que explicó Manuel Pagliaroni, “la hipótesis de la intencionalidad no es la primera vez que se evalúa, ya se ha escuchado sobre la existencia de atentados, pero ¿qué ha hecho el estado nacional y el provincial para evitarlo? Tenemos que hablar de todos los anteriores incendios que ha habido y que el estado no ha hecho nada”.

Respecto a la otra hipótesis “es la desinversión, el descuido y la falta de acompañamiento al personal de servicios públicos, las brigadas de incendio, la falta de aportes económicos para prevenir”.

Indicó que el bloque se solidariza con “el Presidente, su esposa y la comitiva. Rechazamos cualquier tipo de violencia. Toda la comunidad debe rechazar este hecho, eso no representa a la mayoría de chubutenses, sino a un pequeño grupo de inadaptados”.

Ya en el terreno político, sostuvo “no podemos dejar pasar las expresiones de funcionarios nacionales y provinciales, que lo único que han hecho es buscar culpas, lejos de hablar de responsabilidades por los incendios y soluciones para la gente”. Y agregó “todos son parte del frente electoral que gobierna el país. Estos días hemos visto la grieta de la grieta, ver pelear a peronistas contra peronistas. Los ciudadanos que nada tienen que ver, no podemos ser testigos de esta pelea que no llevan a nada”.

MAS REPUDIOS

Al tomar la palabra la diputada peronista Belén Baskovc, se refirió al “panorama desolador y catastrófico que nos debe encontrar a todos juntos trabajando, y debería tomarse como ejemplo la solidaridad de los vecinos de distintas localidades”. Agradeció las decisiones de asistencia tomadas por el Presidente, y le respondió a Pagliaroni que “Comodoro que sufrió una catástrofe similar y aún está esperando la presencia del ex presidente Macri”.

Luego cuestionó el “utilizar la visita de un jefe de estado para una herramienta de grupos mineros o antimineros debe ser repudiado, no podemos permitir la falta de empatía del gobierno provincial, responsable absoluto de quitarle la posibilidad a los damnificados de charlar mano a mano con el presidente”.

A lo que añadió “coincido con el ministro Wado De Pedro, no estaba prevista la presencia del gobernador porque iba a generar malestar y enojo”, y expresó “el compromiso del bloque de diputados del PJ para trabajar con los intendentes y vecinos. Aquellos que hacen uso de la palabra con pirotecnia, que trabajen la empatía, se pongan en lugar de aquellos que perdieron todo”.

Posteriormente, el oficialista Carlos Gómez destacó la respuesta inmediata para los vecinos de la comarca que tuvieron los trabajadores y “los gestos de solidaridad de los organizados en gremios”, destacando que hubo presencia de todos los sectores del estado, a lo que hizo un exhaustivo repaso de los números oficiales de asistencia.

Metiéndose en la discusión, trajo a colación los dichos del ministro de Educación Nicolás Trotta, “que fue escrachado en su visita a Rawson, y no recibió mensajes de solidaridad. En este caso sostuvo su repudio a la violencia en Chubut contra el Presidente, y habló del incompresible el recurrente comportamiento antidemocrático de aquellos que se oponen a la minería en la provincia”.

Recordó que “inclusive recibió escraches Santiago Igón de los antimineros en noviembre, lo que habla de que más allá de los esfuerzos por ayudar, siempre va estar en primera plana la movida antiminera. Y la minería es política de estado, y lo ratifica Alberto Fernández impulsando el plan de la minería sustentable para los próximos 30 años, algo que recordó en su mensaje del primero de marzo ante el Congreso”.

El diputado del PJ cordillerano, Carlos Mantegna, expresó la solidaridad “con las familias que perdieron todo, nunca había habido un incendio de estas características”, y resaltó que inmediatamente “el gobierno nacional se puso a disposición a través del diputado Igón, que ofició de nexo”.

Cuestionó que “el gobernador no brindó la seguridad necesaria para cuidar a nuestro presidente. El ministro Massoni está culpando al peronismo de ser violento, y se equivoca, hemos buscado la manera de ayudar a la provincia ante la difícil situación con fondos que permitieron pagar sueldos atrasados. Necesitamos que el gobierno deje la incertidumbre, hay años de desinversión y falta de mantenimiento en la cordillera, con cortes permanentes de energía y agua. Lo que pedimos que el gobernador sea previsible y retire definitivamente el proyecto 128 para que nunca sea tratado en la Legislatura”.

PEDIDO DE UNIDAD

En su oportunidad, el diputado Carlos Eliceche, sostuvo que “hay hechos que son gravísimos, pareciera que en el paso de los días nos vamos olvidando, me quiero solidarizar con usted (por Roddy Ingram) con su familia, por la agresión que sufrió en su vivienda, y poner en claro la gravedad de los hechos de la naturaleza que afectó a la gente y también la falta de respeto y la agresión a la investidura del señor Presidente”.

“Me preocupa y mucho que se anden buscando culpables, es tarde para eso, hay que buscar soluciones. El presidente es clave para que la gente pueda reconstruir sus viviendas y su trabajo”, dijo Eliceche, y afirmó que “me parece que nos estamos acostumbrando a los repudios y no encontramos respuesta en otros sectores, y acá la justicia tiene que ponerse manos a la obra así como la seguridad, para dar con los responsables de estos hechos tan graves”.

En tanto la diputada radical Andrea Aguilera, dijo que “la desolación ha sido cubierta por los propios chubutenses, que a través de la solidaridad han acudido, pero después de un tiempo, quienes han perdido todo quedan solos. El estado tiene que estar presente, las chicanas van y vienen, pero nada resuelve los problemas de la gente”.

Y respecto a la educación, recordó que “para anunciar el inicio de clases no hubo grietas, pero es mentira que hayan comenzado las clases. Sólo en algunos casos comenzó de manera virtual. Ingresamos al cuarto año sin clases en esta provincia. En agosto presentamos un proyecto para declarar la emergencia y evitar el abandono escolar”.

El presidente de la bancada oficialista, Juan Pais, afirmó que “un grupo minúsculo de energúmenos ha empañado la visita del presidente, con una total falta de empatía con sus vecinos afectados por los incendios, no pudiendo dejar de lado un reclamo para que el presidente se pueda dedicar de lleno al tema”.

Indicó que “como chubutense he sentido vergüenza, y más aun cuando distintos funcionarios se tiran para un lado y otro la responsabilidad”, y agregó que “estamos naturalizando los hechos de violencia, hace poco usted (por Roddy Ingram) ha recibido agravios en su domicilio y un narcotraficante fue visto tomando fotografías cerca de su domicilio. Esto no se soluciona retirando proyectos de la Legislatura, sino invitando a la sociedad a actuar de manera diferente, no a través de la violencia”.

“Seguramente hay responsabilidades compartidas y ha faltado coordinación, pero lo más grave es que nos estamos olvidando de aquellos que han perdido todo. Si alguien cree que en términos políticos hay ganadores y perdedores está equivocado, hemos perdido todos, especialmente los damnificados. Dejemos de lado las grietas, las internas y las mezquindades y trabajemos todos en busca de las soluciones”, cerró el legislador.

Luego de las palabras de agradecimiento por el acompañamiento que hizo Roddy Ingram por el apoyo ante el atentado en su casa, tomó la palabra la oficialista Xenia Gabella, quien dijo “la provincia está viviendo momentos difíciles de los que no podemos desentendernos” y destacó la solidaridad de los chubutenses. Pero dijo, “están aquellos que siguen utilizando la violencia y las agresiones de manera indiscriminada. Llegaron a tal punto que llegaron al Presidente, que es una figura a la que todos debemos respetar”.

“Para encontrar culpables está la justicia, lo que sí digo es que en este contexto debemos ser solidarios, y agradecer a todos los ciudadanos que estuvieron presentes allí. No puede separarnos un tema a los chubutenses, no puede ser que la mezquindad política, el individualismo, las internas, nos dividan. Creo que esto hace que apuremos el momento del dialogo, la reflexión y la autocrítica”, pidió la diputada de Puerto Madryn.

Y el debate se cerró con la intrevención de la presidenta de la nueva bancada Chubut Unido, Leila Lloyd Jones, quien planteó que “ante un estado provincial ausente, por suerte estuvieron los vecinos para ayudar”. Agregó que “quiero repudiar los hechos que son de público conocimiento, ojalá se pueda determinar de quién fue la responsabilidad. Más allá de echar culpas, hay que analizar que pasó, he asistido a varias visitas presidenciales y siempre estuvo presente la policía”.

Finalmente, respecto a la minería, reafirmó que “desde nuestro bloque tenemos una posición, pedimos que se retire el proyecto 128 y que se trate la Iniciativa popular con la firma de 30 mil vecinos”.

SORTEOS Y COMISIONES

Previamente, en la sesión se había realizado el sorteo de las Salas de Acusar y de Juzgar para entender ante los casos de pedido de juicio político, que quedaron conformadas de la siguiente manera: Sala de Acusar con 14 miembros que son Mónica Saso, Manuel Pagliaroni, Rafael Williams, Ángel Chiquichano, Miguel Antin, Emiliano Mongilardi, Sebastián López, Andrea Aguilera, Leila Lloyd Jones, Carlos Mantegna, Zulema Andén, Pablo Nouveau, Adriana Casanovas, José Giménez.

Y la Sala de Juzgar con 13 miembros que son Roddy Ingram, Carlos Eliceche, Rossana Artero, Belén Baskovc, María Cativa, Graciela Cigudosa, Gabriela De Lucia, Xenia Gabella, Tatiana Goic, Carlos Gómez, Mario Mansilla, Juan Pais y Mariela Williams.

Las únicas votaciones interesantes para esta jornada fueron en las mociones para integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento: por la mayoría, Xenia Gabella fue votada por 18 a 8; mientras que por la minoría, ganó ampliamente la propuesta del nombre de Manuel Pagliaroni por 20 a 7. Como suplentes, fueron votados Miguel Antin y María Cativa por la mayoría, Andrea Aguilera y Carlos Eliceche como suplentes por la minoría, en total por 17 a 8.

Otro de los puntos que se trató fue la conformación de las comisiones permanentes de la Legislatura, que quedaron con la misma integración que durante todo el 2020.

PEDIDOS DE INFORME

Varios pedidos de informe fueron aprobados en la sesión de este martes y el primero estuvo vinculado al robo de vacunas en Comodoro Rivadavia. La diputada de Camioneros, Tatiana Goic, pidió al señor Ministro de Salud, la cantidad de dosis de la vacuna Sputnik V que arribaron a la Provincia de Chubut hasta la fecha, discriminados en primera y segunda dosis, detalle de las personas que recibieron dicha vacuna, protocolo y/o metodología de selección de las personas vacunadas a la fecha.

Luego se votaron dos propuestas de Rossana Artero, dirigidas al Poder Ejecutivo Provincial; una sobre el detalle de cuáles han sido las contrataciones realizadas en el marco de lo previsto y autorizado en la Ley II Nº255, respecto al procedimiento de la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial; y otra sobre los recursos con los que cuenta el Fondo creado por Ley XXV Nº61 (FONVIS), en la actualidad.

También se votaron dos iniciativas de los 6 diputados del bloque del Frente de Todos, esto es, Casanovas, Baskovc, Mantegna, Williams, Mansilla y Saso. Ambos estuvieron dirigidos al Poder Ejecutivo Provincial, en un caso requiriendo el Acta Acuerdo firmado entre dicho Poder, los Sindicatos que representan a los empleados públicos y el Ministerio de Educación, detalle de montos cancelados en concepto de sueldo anual y salarios, ayuda económica recibida del Poder Ejecutivo Nacional y otros.

Y en otro caso, se trató de una declaración por el cual verían con agrado que el Poder Ejecutivo diseñe y ejecute “un Programa de Asistencia Inmediata e Integral a los damnificados, con motivo de los incendios forestales iniciados el pasado domingo 7 de marzo de 2021 y que esta H. Legislatura contemple el seguimiento y supervisión del mismo”.

PROYECTOS DE LEY

Entre los proyectos de ley que tomaron estado parlamentario, los diputados Baskovc y Mantegna, del Bloque PJ Frente de Todos, proponen crear el Programa Provincial de Cuidado Integral de Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer.

Los diputados Aguilera y Pagliaroni, del Bloque Unión Cívica Radical, piden se suspenda por ciento ochenta (180) días la aplicación de lo previsto en el Título II-Impuesto Inmobiliario, de la Ley de Obligaciones Tributarias y la aplicación de lo previsto en el Libro Segundo Parte Especial, Título Primero, Capítulo I del Código Fiscal.

El diputado Pablo Nouveau, del Bloque Chubut al Frente, pide se declare el Estado de Catástrofe Ígnea en el Departamento de Cushamen, afectado por los sucesivos incendios, por el plazo de ciento veinte (120) días.

Los diputados Williams y De Lucía, del Bloque Chubut al Frente y Goic, del Bloque PJ, proponen que la Provincia de Chubut adhiera al Decreto Presidencial Nº123/21, de fecha 23 de febrero de 2021.

En cuanto al proyecto de Ley N°006/21, presentado por la diputada Gabella, del Bloque Chubut al Frente, se plantea que la Provincia de Chubut adhiere a la Ley Nacional Nº27.458, que instituye el día 13 de noviembre de cada año como el “Día Nacional de la Lucha contra el Grooming”.

Respecto a los proyectos de ley enviados por el gobierno, fueron cinco: dos aprobaciones de convenios, uno suscripto entre el Ministerio de Transporte de Nación y el Gobierno de la Provincia de Chubut para la formalización de la compensación tarifaria a favor de las empresas de transporte público de pasajeros; y otro suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Chubut y la Municipalidad de Lago Puelo, para la formalización de la compensación tarifaria a favor de las empresas de transporte público de pasajeros.

El Proyecto de Ley N°157/20, es aquel que prorroga a partir del 1 de enero de 2021 y hasta el día 31 de diciembre de 2021, la emergencia de los Servicios, Divisiones y Secciones de Anestesiología de los Efectores del Subsector estatal de la Provincia.

Mientras que el Proyecto de Ley N°158/20, incorpora el artículo 5° Bis a la Ley I N°452, Ley que regula la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco.

Finalmente el Proyecto de Ley N°003/21, presentado por el Poder Ejecutivo, por el cual la Provincia de Chubut adhiere a la Ley Nacional Nº27.279, Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases Vacíos Fitosanitarios” y su Decreto Reglamentario Nº134/18.

PLIEGOS

En la sesión, se dio ingreso a tres pliegos enviados por el Consejo de la Magistratura: Rita Susana Barrionuevo, seleccionada para ocupar el cargo de Fiscal General para la ciudad

de Sarmiento; Gustavo Andrés Núñez., seleccionado para ocupar el cargo de Fiscal General para la ciudad de Trelew; y Cristian Adrián Félix Olazábal, seleccionado para ocupar el cargo de Fiscal General para la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Entre las notas ingresadas, se destaca la de la Asociación Víctimas de la Delincuencia de la ciudad de Puerto Madryn, solicitando se dé tratamiento al Proyecto de Ley General Nº123/21, que busca prorrogar los plazos en las causas judiciales.

Varias de las notas están referidas al proyecto de zonificación, por ejemplo, la presentada por la Unión de Asambleas de Comunidades Chubut-UACCH, solicitando respuesta en un plazo de quince días el tratamiento y aprobación sin modificaciones del Proyecto de Ley General Nº129/20, el retiro inmediato del Proyecto de Ley General Nº128/20, la presencia física y constitución de la Cámara en la Sala de Sesiones por parte de los legisladores y la divulgación de la Minuta y Orden del Día de todas las Sesiones Legislativas.

Y también la nota presentada por habitantes de los pueblos originarios de la Meseta Central del Chubut, por la cual reclaman la igualdad en las condiciones socio económicas, y acompañan al Gobierno Provincial en la decisión de desarrollar la explotación de los recursos de esa región.