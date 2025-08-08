Si bien los proyectos centrales estuvieron vinculados a cuestiones fiscales, la sesión de este jueves en la Legislatura del Chubut estuvo marcada por la crisis petrolera que atraviesa la provincia, con especial impacto en la economía de Comodoro.

En el inicio del debate, la diputada Tatiana Goic presentó un pedido de informes para solicitar, entre otros datos, un detalle sobre la cantidad de despidos y suspensiones ocurridas en el sector petrolero.

El pedido estuvo acompañado de una convocatoria a la Legislatura del ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce. Esa iniciativa fue acompañada por el oficialismo, por lo que se fijó el miércoles 20 de agosto como fecha para el encuentro. La irónica declaración de Horacio Marín sobre Vaca Muerta: "Me quedé corto"

En el cierre de la sesión, y tras un largo debate que incluyó críticas y chicanas cruzadas por los despidos generados en la cuenca, la oposición presentó un proyecto que busca evitar que YPF abandone Manantiales Behr, la última “joya” que le queda en la provincia.

“Que se quede YPF, que haga un esfuerzo. Y hagamos un esfuerzo nosotros también si hace falta, en término de regalías. No permitamos que se ceda esa área, porque s”, advirtió Juan Pais, presidente del bloque Arriba Chubut, durante el debate.

El proyecto de ley, ingresado por el diputado Emanuel Coliñir y firmado por Pais, Norma Arbilla, Vanesa Abril y Gustavo Fita, propone “instruir al Señor Gobernador, a fin de iniciar gestiones ante la empresa de bandera Nacional YPF S.A., en pos de mantener las actividades hidrocarburíferas, como una política estratégica provincial”.

YPF compró por US$500 millones dos áreas estratégicas de una reconocida empresa en Vaca Muerta

Además, el proyecto autoriza "la reducción de YPF en el marco del proyecto de recuperación terciaria mediante la Inyección de Polímereos, que ha sido pionero a nivel nacional, a la producción base y a la producción incremental o nueva”.

En los fundamentos, el proyecto repasa el marco legal que otorga a las provincias la potestad sobre sus recursos hidrocarburíferos y recuerda que YPF es concesionaria del área Manantiales Behr.

Los diputados advierten que, en el contexto del denominado Plan Andes -a través del cual la petrolera anunció su retiro de unas 55 áreas convencionales en la Patagonia- la compañía manifestó ahora su intención de incluir este yacimiento dentro del plan de desprendimientos.

El texto también repasa las recientes cesiones de otras áreas de YPF a la empresa Pecom, autorizadas por el Poder Ejecutivo, que incluyeron beneficios como reducciones de regalías. Sin embargo, según el bloque, la nueva operadora no habría cumplido con los estándares previstos en la Ley Provincial XVII N° 102, generando efectos negativos en el empleo y en la red de proveedores locales.

YPF habilitará los pagos del combustible usando dólares desde su aplicación: por qué motivo

En este contexto, los diputados consideran que mantener a YPF en Manantiales Behr es tan estratégico como defender la participación provincial en el capital accionario de la empresa frente a eventuales intentos de despojo.

El proyecto ingresado en el cierre de la última sesión no fue tratado sobre tablas, ya que la oposición decidió no mocionar esa alternativa. Resta saber si será debatido en comisión de cara la sesión del 21 de agosto, aunque se descuenta que el oficialismo no acompañaría un posible dictamen.