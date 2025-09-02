Este martes 2 de septiembre, la Cámara de Diputados retomará el análisis de diversas iniciativas impulsadas por la oposición que buscan exigir informes a funcionarios del gobierno de Javier Milei. Estas medidas surgen en el contexto de dos controversias que sacuden la agenda política: el presunto pedido de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la investigación por la supuesta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA.

La jornada comenzará a las 12 con la Comisión de Acción Social y Salud Pública, presidida por Pablo Yedlin (Unión por la Patria), que revisará una primera tanda de proyectos relacionados con la ANDIS. Más tarde, a las 14, la Comisión de Discapacidad, bajo la conducción de Daniel Arroyo (UxP), continuará con el tratamiento de iniciativas vinculadas a este expediente.

Los pedidos de informes fueron presentados por varios bloques opositores, entre ellos Unión por la Patria, Encuentro Federal, Frente de Izquierda y Republicanos. Entre los autores destacan diputados como Sabrina Selva, Óscar Agost Carreño, Christian Castillo, Esteban Paulón, Guillermo Casas, Andrea Freites, Ricardo López Murphy y Eduardo Valdés.

El origen del caso ANDIS se encuentra en la difusión de audios que comprometen al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, lo que desencadenó una investigación por supuestos pedidos de coimas.

Por otro lado, la oposición también avanza en la conformación de una comisión investigadora dedicada al caso $LIBRA, que involucra directamente al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Este grupo está integrado por 28 diputados y tendrá aproximadamente dos meses para indagar, desde una perspectiva política, lo ocurrido con un posteo del mandatario realizado en febrero, donde recomendaba invertir en esta criptomoneda.

Luego de constituir sus autoridades, con el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) al frente, los integrantes de la comisión deberán elaborar un informe final y definir las primeras medidas probatorias, entre las que se encuentran la citación de testigos.

El trabajo de esta comisión se extenderá hasta el 10 de noviembre, dos semanas después de las elecciones nacionales previstas para el 26 de octubre, lo que significa que su labor se desarrollará en plena campaña electoral.

La reunión de este martes, programada para las 16, se centrará en los requerimientos de información y documentación al Poder Ejecutivo Nacional, así como en pedidos de expedientes y dictámenes al Poder Judicial. También se solicitarán datos a las billeteras virtuales supuestamente involucradas en la operación bajo investigación.

EL ESCÁNDALO POR EL CASO $LIBRA

El escándalo comenzó el 14 de febrero de este año, cuando el presidente Javier Milei promocionó públicamente la criptomoneda $LIBRA a través de sus redes sociales, presentándola como parte de un supuesto proyecto destinado a “fondear pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”.

El impacto fue inmediato: la cotización del token subió más del 1.000% en pocas horas, pero el entusiasmo duró poco. Cinco horas después, Milei borró el posteo y admitió no estar completamente informado sobre el funcionamiento del activo. La eliminación del mensaje provocó un derrumbe en el valor de $LIBRA, generando importantes pérdidas para quienes compraron tras su publicación.

El mecanismo permitió que algunos usuarios, presuntamente con información previa, compraran la criptomoneda a bajo precio antes del anuncio presidencial y vendieran cuando su cotización se disparó, obteniendo ganancias millonarias. En cambio, muchos pequeños inversores terminaron perdiendo parte de sus ahorros.

Si bien las operaciones quedaron registradas en la blockchain, el anonimato de las billeteras digitales impidió identificar a los beneficiarios de las maniobras. A esto se suma que $LIBRA no cotiza en exchanges tradicionales, por lo que acceder al token exige conocimientos avanzados en plataformas descentralizadas, limitando su acceso al público general.

Con información de BAE Negocios, redactada y editada por un periodista de ADNSUR