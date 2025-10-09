Diputados aprobó medidas judiciales contra José Luis Espert por vínculos con Fred Machado

La cámara de diputados aprobó este miércoles la solicitud presentada por el juez federal Lino Mirabelli, por pedido de la fiscalía a cargo de Federico Domínguez, para avanzar con medidas en la investigación contra José Luis Espert.

El diputado libertario es investigado por haber recibido pagos de parte de Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico, durante su campaña presidencial de 2019.

El oficio judicial fue ingresado al Congreso en plena sesión especial y dirigido al presidente de la cámara, Martín Menem. Según fuentes oficiales, el pedido incluye medidas que requieren autorización debido a los fueros y la inmunidad que posee Espert como legislador. Además, se solicitó mantener en secreto los pormenores de las medidas para no entorpecer la investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario.

La ley de fueros establece que “ no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara ”, por lo que la decisión del cuerpo legislativo era necesaria para que la Justicia pudiera avanzar.

José Luis Espert se encuentra actualmente de licencia tras las acusaciones por sus vínculos con Machado. Antes de solicitar la licencia, el legislador había bajado su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires, renunció a presidir la comisión de Presupuesto y se disponía a ser evaluado para su eventual expulsión de la cámara.

La denuncia que originó la investigación fue presentada por el dirigente Juan Grabois y se basó en un documento de la Justicia de Estados Unidos que acreditaba el pago de 200 mil dólares de una empresa de Machado a una cuenta de Espert. Inicialmente, el legislador negó los pagos, pero luego reconoció la transacción y su vínculo con el empresario.

Durante la sesión, varios legisladores expresaron dudas sobre votar sin conocer detalles precisos de las medidas judiciales. Se consideró la posibilidad de realizar una sesión secreta para informar a los diputados de manera confidencial, pero finalmente se descartó. La votación aprobó avanzar con las medidas solicitadas, con la salvedad de que Espert no podrá ser detenido.

Entre las medidas contempladas por la Justicia, se encuentran allanamientos a propiedades y oficinas de Espert, así como el secuestro de bienes relacionados con la investigación. Según indicaron fuentes en el recinto, la decisión permitirá avanzar en la causa sin vulnerar los derechos del legislador.

En paralelo, Fred Machado fue trasladado desde su domicilio en Viedma, Río Negro, a una unidad penal, en espera de ser extraditado a Estados Unidos, tras la autorización de la Corte Suprema. Machado se encuentra vinculado a la causa por narcotráfico y sus pagos a Espert durante la campaña de 2019 son uno de los ejes de la investigación.

Con esta autorización, la Justicia podrá continuar con los procedimientos necesarios para avanzar en la causa, incluyendo medidas sobre bienes y propiedades vinculadas al legislador, mientras Espert permanece bajo licencia parlamentaria y protegido por sus fueros. La investigación sigue bajo secreto de sumario y la información sobre las diligencias se mantiene reservada.