El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se emocionó este miércoles al recordar al fallecido Mario Meoni, durante una nueva sesión en el Congreso.

El presidente de la Cámara Baja no pudo contener las lágrimas durante el homenaje que se le realizó al ex ministro de Transporte en el marco del debate que busca postergar las elecciones por el brote de covid-19 que azota a la Argentina.

“Más allá del valor del dirigente, del papá, del marido, del amigo, lo más importante y rescatable es que se fue una gran persona. Tal vez el mensaje más importante es que se puede hacer política respetando”, expresó el fundador del Frente Renovador en relación a Meoni, con quien lo unía, además del vínculo político, una gran amistad.

"Dudé mucho a lo largo de las últimas 48 horas por esto,en bajar o no bajar para hacerle un homenaje a alguien que lo merece", dijo además previo a quebrarse y recibir el aplauso de los legisladores presentes en la sede del Poder Legislativo.

Y sumó: "Me tocó esa noche, ese viernes a la noche, me tocó junto con (Carlos) Selva llegar a la ruta, recibir la primera información de la policía. Trabajar para que la familia viviera y sufriera lo menos posible. Y además compartir con muchos de ustedes y con nuestro Presidente la información alrededor de una noticia que, aún hoy, debo confesarles que me cuesta aceptarla”.

Mario Meoni falleció el pasado 23 de abril durante un accidente vial en la Ruta 7, cuando viajaba a su Junin natal tras un acto político realizado en Rosario.

“Desgraciadamente, Mario, que era un entregado y un caprichoso, era tan austero y tan convencido de las señales de austeridad, que pretendía que el ida y vuelta a su pueblo con él manejando. Me peleé 20 veces en el último año por ese tema. Hoy recuerdo algunas de esas peleas y lo recuerdo con una sonrisa porque tenía que ver con su personalidad”, contó Massa en su momento.